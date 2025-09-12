Ричмонд
Андрей Аршавин высказался о дебюте 70-летнего Медведева за «Амкал» в Кубке России

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выступление 70-летнего советника председателя правления «Зенита» Александра Медведева в третьем раунде Пути регионов Фонбет Кубка России с «Салютом» (2:1).

Источник: Чемпионат.com

«Александр Иванович красавчик! Просто он любит спорт. Как он сказал, он играет в теннис, хоккей, падел, футбол, поэтому он большой молодец. Стоит сказать, “Амкал” в этой игре и прошлой играл 15 минут вдевятером, сегодня вдесятером 22 минуты, и они все равно выигрывают. Что не так с соперниками? Честно, мне кажется, должно быть стыдно этим командам», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Медведев стал самым возрастным футболистом в истории России. Ранее рекорд российского футбола принадлежал бизнесмену Владимиру Тумаеву, который в апреле 2005 года сыграл за ижевский «Газовик-Газпром» в Кубке страны в возрасте 58 лет и 136 дней.