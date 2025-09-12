«Не способны обыграть Смолова». Радимов раскритиковал уровень молодых игроков Второй лиги

«Вторая лига должна готовить молодых футболистов. По идее, эти футболисты должны затем выступать в элите. А как они там могут выступать, если не способны обыграть ветеранов, таких как Ари, Макеев и Смолов? Я даже не говорю о счёте матча, тем более, что “Сатурн” мог бы и выиграть. Вы посмотрите на качество игры этих молодых ребят. К тому же они психологически не способны переломить ход матча.