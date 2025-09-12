Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.31
П2
3.91
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.85
П2
2.90
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Амкал
2
:
Салют Белгород
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2

«Не способны обыграть Смолова». Радимов раскритиковал уровень молодых игроков Второй лиги

Бывший российский футболист и тренер, а ныне телеэксперт Владислав Радимов критически высказался об уровне молодых игроков в командах Второй лиги после матча Пути регионов Кубка России, где медиафутбольный «БроукБойз» обыграл «Леон Сатурн» со счётом 2:0.

Источник: Чемпионат.com

«Вторая лига должна готовить молодых футболистов. По идее, эти футболисты должны затем выступать в элите. А как они там могут выступать, если не способны обыграть ветеранов, таких как Ари, Макеев и Смолов? Я даже не говорю о счёте матча, тем более, что “Сатурн” мог бы и выиграть. Вы посмотрите на качество игры этих молодых ребят. К тому же они психологически не способны переломить ход матча.

Где выходцы из Второй лиги в основе клубов РПЛ? Те, кто есть, это выходцы из клубных академий. Батраков, Кисляк. А ведь раньше Вторая лига была кузницей талантов. Я сам там играл, Жирков там играл, можно привести много примеров«, — сказал Радимов в эфире “Матч ТВ”.

«БроукБойз» сыграет в четвёртом раунде Кубка России, где следующим соперником медиафутбольной команды станет саратовский «Сокол». За «БроукБойз» в соревнованиях выступают экс-игроки из РПЛ Фёдор Смолов, Евгений Макеев, Павел Яковлев и Ари.