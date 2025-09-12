Федор Смолов: «Обыграть клуб РПЛ нереально. Надо быть реалистами»

— Райзен говорит, что цель «Броуков» — обыграть клуб РПЛ. Это реально?
— На сегодняшний день пока нет. Нереально. Думаю, надо жить сегодняшним днем и быть реалистами. Обыграть клуб ФНЛ? Возможно. Дойти до РПЛ было бы идеально.
— Что должно произойти, чтобы ты сыграл в Медиалиге?
— Пока невозможно такое представить. Не рассматриваю, — сказал нападающий «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса" Фирузу Анвари.
В третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России «БроукБойз» одержали победу над «Сатурном» со счетом 2:0. Голы забили Федор Смолов и Ари, отличившийся ударом с центра поля.
В «Клубе 100» российских бомбардиров Смолов сравнялся с Андреем Аршавиным (158) и на пять мячей отстает от Александра Мостового (163).
В следующем матче медиакоманда встретится с саратовским «Соколом», который выступает в ФНЛ. Это будет первый в истории матч «БроукБойз» против клуба из Первого дивизиона.
Дмитрий Кузнецов
Федор Смолов
63′
Арикленес да Силва Ари
90+5′
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти