Федор Смолов: «Обыграть клуб РПЛ нереально. Надо быть реалистами»

Нападающий «БроукБойз» Федор Смолов назвал нереальной победу над клубом РПЛ.

Источник: Роман Соколов/ТАСС

— Райзен говорит, что цель «Броуков» — обыграть клуб РПЛ. Это реально?

— На сегодняшний день пока нет. Нереально. Думаю, надо жить сегодняшним днем и быть реалистами. Обыграть клуб ФНЛ? Возможно. Дойти до РПЛ было бы идеально.

— Что должно произойти, чтобы ты сыграл в Медиалиге?

— Пока невозможно такое представить. Не рассматриваю, — сказал нападающий «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса" Фирузу Анвари.

В третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России «БроукБойз» одержали победу над «Сатурном» со счетом 2:0. Голы забили Федор Смолов и Ари, отличившийся ударом с центра поля.

В «Клубе 100» российских бомбардиров Смолов сравнялся с Андреем Аршавиным (158) и на пять мячей отстает от Александра Мостового (163).

В следующем матче медиакоманда встретится с саратовским «Соколом», который выступает в ФНЛ. Это будет первый в истории матч «БроукБойз» против клуба из Первого дивизиона.

Леон Сатурн
0:2
Первый тайм: 0:0
Broke Boys
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 3-й раунд
11.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Леон Арена
Главные тренеры
Дмитрий Кузнецов
Голы
Broke Boys
Федор Смолов
63′
Арикленес да Силва Ари
90+5′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти