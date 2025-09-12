Ричмонд
Тренер «БроукБойз» Алан Гатагов оценил текущую форму Смолова и Ари

Тренер медиаклуба «БроукБойз» Алан Гатагов высказался о текущей форме 35-летнего Фёдора Смолова и 39-летнего Ари.

Источник: Чемпионат.com

Экс-футболисты РПЛ выступают за медийную команду в Фонбет Кубке России. Накануне «БроукБойз» вышли в 1/32 финала Пути регионов, обыграв «Леон Сатурн» (2:0). Смолов и Ари забили по голу.

— Как вы оцените форму Фёдора Смолова и Ари?

— 10 из 10. Знаете, я думал в 10‑х годах, когда как раз играл Ари, когда мы только начинали с Федей Смоловым, что мы были футболисты слабого уровня. Глядя на то, как вышли играть Ари и Федя, понятно, что у нас был хороший уровень футбола.

— Они могли бы сейчас еще поиграть в РПЛ?

— Спокойно, главное — мотивация. Я спрашивал, откуда у Ари столько мотивации. Он говорит, что просто любит футбол и всё. Он раньше всех приходит на тренировку и позже всех уходит с неё, — сказал Гатагов «Матч ТВ».

В четвёртом раунде Пути регионов Кубка России «БроукБойз» встретятся с командой «Сокол».