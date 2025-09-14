Утверждено расписание четвёртого раунда Пути регионов Кубка России

Определились дата и время начала всех матчей данного этапа. Расписание было опубликовано на официальном сайте РФС.
Расписание матчей 4-го раунда Пути регионов Кубка России (время — московское):
23 сентября, вторник:
16:30. ПСК (Динская) — «Урал» (Екатеринбург);
19:30. «БроукБойз» (Одинцово) — «Сокол» (Саратов).
24 сентября, среда:
12:00. «СКА-Хабаровск» — «Родина» (Москва);
14:30. «Велес» (Москва) — «Ротор» (Волгоград);
15:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Волга» (Ульяновск);
15:00. «Астрахань» — «Черноморец» (Новороссийск);
16:00. «Череповец» — «Шинник» (Ярославль);
17:00. «Волгарь» (Астрахань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск);
18:00. «Фанком» (Киров) — «Уфа»;
18:30. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Чайка» (Песчанокопское);
19:00. «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) — «Торпедо» (Москва);
19:30. «Текстильщик» (Иваново) — «Факел» (Воронеж).
25 сентября, четверг:
11:00. «Иркутск» — «Челябинск»;
17:00. «Амкал» (Москва) — «Енисей» (Красноярск);
19:30. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак Кострома»;
20:00. «Волна» (Нижний Новгород) — «Арсенал» (Тула).
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале турнира в сезоне-2024/2025 красно-синие победили «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).