Утверждено расписание четвёртого раунда Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание матчей четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

Определились дата и время начала всех матчей данного этапа. Расписание было опубликовано на официальном сайте РФС.

Расписание матчей 4-го раунда Пути регионов Кубка России (время — московское):

23 сентября, вторник:

16:30. ПСК (Динская) — «Урал» (Екатеринбург);

19:30. «БроукБойз» (Одинцово) — «Сокол» (Саратов).

24 сентября, среда:

12:00. «СКА-Хабаровск» — «Родина» (Москва);

14:30. «Велес» (Москва) — «Ротор» (Волгоград);

15:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Волга» (Ульяновск);

15:00. «Астрахань» — «Черноморец» (Новороссийск);

16:00. «Череповец» — «Шинник» (Ярославль);

17:00. «Волгарь» (Астрахань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск);

18:00. «Фанком» (Киров) — «Уфа»;

18:30. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Чайка» (Песчанокопское);

19:00. «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) — «Торпедо» (Москва);

19:30. «Текстильщик» (Иваново) — «Факел» (Воронеж).

25 сентября, четверг:

11:00. «Иркутск» — «Челябинск»;

17:00. «Амкал» (Москва) — «Енисей» (Красноярск);

19:30. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак Кострома»;

20:00. «Волна» (Нижний Новгород) — «Арсенал» (Тула).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале турнира в сезоне-2024/2025 красно-синие победили «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).