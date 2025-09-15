ЦСКА и «Балтику» в матче Кубка России рассудит Целовальников

Ричмонд
Целовальников рассудит ЦСКА и «Балтику» в матче Кубка России по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым обслужит матч между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой» в четвертом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 18 сентября на стадионе ЦСКА и начнется в 18:30 мск.

Помогать Целовальникову будут Михаил Иванов и Александр Туркин, а также резервный судья Герман Коваленко. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Василий Казарцев и Ранэль Зияков.

В этот же день судейская бригада во главе с Антоном Фроловым обслужит встречу московского «Спартака» и «Ростова». Игра пройдет на арене «красно-белых» и начнется в 20:45 мск. Ассистентами Фролова выступят Рустам Мухтаров и Екатерина Курочкина, резервным судьей станет Станислав Матвеев. Арбитром VAR назначен Артур Федоров, его помощником — Ян Бобровский.

Другие назначения тура:

вторник, 16 сентября.

«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — Павел Шадыханов (VAR — Алексей Сухой);

«Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва) — Михаил Черемных (Сергей Иванов);

«Нижний Новгород» — «Динамо» (Махачкала) — Юрий Карпов (Анатолий Жабченко);

среда, 17 сентября.

«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» — Евгений Кукуляк (Кирилл Левников);

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — Рафаэль Шафеев (Владимир Москалев);

«Сочи» — «Динамо» (Москва) — Иван Сараев (Сергей Карасев).