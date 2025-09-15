ЦСКА и «Балтику» в матче Кубка России рассудит Целовальников

В этот же день судейская бригада во главе с Антоном Фроловым обслужит встречу московского «Спартака» и «Ростова». Игра пройдет на арене «красно-белых» и начнется в 20:45 мск. Ассистентами Фролова выступят Рустам Мухтаров и Екатерина Курочкина, резервным судьей станет Станислав Матвеев. Арбитром VAR назначен Артур Федоров, его помощником — Ян Бобровский.