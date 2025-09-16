Время первым: в Кубке России могут определиться победители групп

— Как обычно, очень многое в предстоящих матчах Кубка на групповой стадии будет зависеть от того, какого масштаба ротацию проведут тренеры на этот турнир, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — Но у петербургского клуба всё равно преимущество в силу более качественного подбора игроков и длинной скамейки. Те, кто остается в запасе в чемпионате у «Зенита», могли бы быть постоянно в основе многих других команд. Что они и доказывают, когда их выпускают на поле в Кубке, где еще и есть мотивация показать свое право выходить в основе и в РПЛ. На этом фоне «Ахмат» может добиться победы, если выйдет тем же составом, которым сейчас Черчесов ведет свою беспроигрышную серию в чемпионате. Если же он тоже решит провести ротацию на Кубок, то шансов у грозненцев немного.