Время первым: в Кубке России могут определиться победители групп

На этой неделе в «Пути РПЛ» Кубка России пройдут матчи четвертого тура, по итогам которого могут стать известны первые участники плей-офф турнира. Наиболее интересными матчами в четырех группах будут противостояния петербургского «Зенита» с грозненским «Ахматом», самарских «Крыльев Советов» с «Краснодаром» и «Спартака» с «Ростовом».
Группа А
Петербургский «Зенит» уверенно лидирует в своем квартете после половины сыгранных матчей. Сине-бело-голубые победили во всех трех стартовых встречах и уже почти обеспечили себе выход в плей-офф «Пути РПЛ» с первого места. Для этого им достаточно будет не проиграть дома «Ахмату» в ближайшем матче.
Интересно, что свое единственное поражение в нынешнем сезоне «Зенит» потерпел именно от грозненского клуба. 9 августа в четвертом туре чемпионата России «Ахмат» выиграл дома у клуба из Северной столицы со счетом 1:0. Во многом именно этот матч повлиял на то, что подопечные Сергея Семака сейчас не лучшим образом идут в национальном первенстве — шестое место после восьми туров и шесть очков отставания от лидирующего «Краснодара». Но в основном это происходит из-за большого количества ничьих.
А проигрыш в чемпионате и Кубке был лишь один — в том матче в Грозном. Который стал первым во главе «Ахмата» для Станислава Черчесова. Удачно начав работу в команде, нынешний ее главный тренер до сих пор не проигрывает в чемпионате, подняв чеченский коллектив из нижней части таблицы на десятое место. Всего за пять туров РПЛ при Черчесове у «Ахмата» две победы и три ничьи.
Интересно, что первое и пока единственное поражение в новой должности он потерпел в Кубке России — это был выездной матч с «Оренбургом» (1:2). Но затем выиграл дома у казанского «Рубина» (2:0). А первую игру «Ахмат» проиграл дома «Зениту» (1:2) еще до Черчесова, при его предшественнике Александре Сторожуке. Таким образом, у грозненцев три очка после трех туров — столько же у «Рубина» и «Оренбурга», которые сыграют на этой неделе друг против друга на домашнем поле оренбуржцев.
— Как обычно, очень многое в предстоящих матчах Кубка на групповой стадии будет зависеть от того, какого масштаба ротацию проведут тренеры на этот турнир, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — Но у петербургского клуба всё равно преимущество в силу более качественного подбора игроков и длинной скамейки. Те, кто остается в запасе в чемпионате у «Зенита», могли бы быть постоянно в основе многих других команд. Что они и доказывают, когда их выпускают на поле в Кубке, где еще и есть мотивация показать свое право выходить в основе и в РПЛ. На этом фоне «Ахмат» может добиться победы, если выйдет тем же составом, которым сейчас Черчесов ведет свою беспроигрышную серию в чемпионате. Если же он тоже решит провести ротацию на Кубок, то шансов у грозненцев немного.
Группа B
Валерий Карпин неудачно начал работу главным тренером московского «Динамо». В чемпионате России оно идет на девятом месте после восьми туров с большим отставанием от первой строчки. Не сильно лучше дела обстоят у бело-голубых и в Кубке. После половины группового этапа они находятся на третьем месте и рискуют остаться без плей-офф «Пути РПЛ» — эта позиция дает путевку только в плей-офф «Пути регионов».
Динамовцам с трудом удалось обыграть дома идущий на последних местах в обоих турнирах «Сочи» (3:2), но затем были разгромное домашнее поражение от «Краснодара» (0:4) и выездной проигрыш самарским «Крыльям Советов» в серии пенальти (4:5) после ничьей в основное время (0:0). «Динамо» отстает на два очка от лидирующих «Крыльев» и «Краснодара», которые сыграют друг против друга в Самаре.
Волжане уже отметились в этом Кубке выездной победой над «быками» (2:1). Победитель их предстоящего матча серьезно увеличит свои шансы на продолжение борьбы в «Пути РПЛ» уже в плей-офф. Особенно если «Динамо» не выиграет ближайший выездной матч у «Сочи».
Южный клуб катастрофически выступил в первой части сезона. Особенно стоит отметить то, что в первых восьми турах чемпионата он набрал всего одно очко. Но оно было набрано именно в игре с «Динамо» (1:1) — дома в четвертом туре. Теперь эти команды встретятся на домашнем поле сочинцев уже в Кубке. Не так давно у «Сочи» сменился главный тренер — вместо Роберта Морено пост занял Игорь Осинькин. В его дебютном матче команда проиграла гостевой матч чемпионата против «Крыльев» (0:2).
— Это одна из самых непредсказуемых групп в нынешнем розыгрыше Кубка, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Пока «Крылья» и «Краснодар» выглядят фаворитами по всем параметрам. Неслучайно они и в чемпионате успешно выступают.
«Краснодар» как действующий чемпион и лидер нынешнего розыгрыша выглядит фаворитом группы и предстоящего матча. Он может выпустить не основной состав, но, как показала разгромная победа над «Динамо», даже резерв у команды Мурада Мусаева силен.
Впрочем, Самара сейчас в таком состоянии, что может обыграть кого угодно, хотя отсутствие из-за травмы ее лидера Вадима Ракова может сказаться. Что касается второго матча тура в группе, то неизвестно, насколько сейчас Осинькин готов во что бы то ни стало биться за продолжение выступлений в Кубке. Возможно, «Сочи» сосредоточится на борьбе за выживание в чемпионате и выпустит против «Динамо» второй состав, тогда победа будет однозначно за командой Карпина.
Группа C
«Спартак» попал в квартет с тремя командами, борющимися за выживание в чемпионате. Но даже при таком раскладе он умудрился потерять очки, проиграв дома по пенальти (3:4) махачкалинскому «Динамо» после ничьей в основное время (1:1). У «Ростова» в гостях (2:0) и «Пари Нижний Новгород» дома (4:0) красно-белым удалось выиграть достаточно легко. Теперь они примут на своем поле ростовчан. Пока подопечные Деяна Станковича идут на втором месте, отставая на одно очко от махачкалинцев.
При этом они застряли в середине таблицы и в чемпионате. Махачкалинское «Динамо», в свою очередь, как может, набирает очки в национальном первенстве и идет вне зоны вылета и переходных матчей, что успех для самого малобюджетного клуба премьер-лиги. К удивлению многих, подопечные Хасанби Биджиева лидируют в своей кубковой группе.
В ближайшем туре им предстоит выезд к «Пари Нижний Новгород», который до октября принимает соперников на нейтральных полях из-за ремонтных работ на своем стадионе. Ближайшая встреча в Кубке пройдет в Саранске. Если махачкалинское «Динамо» победит, то обеспечит себе выход в плей-офф «Пути РПЛ». То же самое сделает и «Спартак», если в четверг выиграет дома у «Ростова», который в последнем матче чемпионата неожиданно выиграл на своем поле у ЦСКА (1:0) и выбрался из зоны вылета.
— «Спартак», как обычно, кажется фаворитом матча и группы, но никто никогда не может быть уверенным, что команда вдруг не оступится в самый неожиданный момент, — заявил «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Тем более в последнем матче чемпионата против московского «Динамо» опять начал психовать Станкович, заработавший удаление за оскорбление судей, хотя в последнее время вроде бы он успокоился и результаты у клуба сразу улучшились.
Так что по составу, даже если выйдет резерв, «Спартак» однозначно сильнее «Ростова», но донской клуб может воспользоваться нервотрепкой тренера соперника, которая переносится на команду, и победить, особенно сейчас, когда игроки находятся на позитивной волне после победы над ЦСКА. Что касается махачкалинского «Динамо», то оно выглядит более организованным и мотивированным, чем «Пари Нижний Новгород», пусть он и выиграл последний матч чемпионата у «Оренбурга» (3:1). И вряд ли дагестанский клуб упустит шанс обеспечить себе выход из группы.
Группа D
В этом квартете ожидаемо лидируют два московских топ-клуба — ЦСКА и «Локомотив». Чуть позади них идет тольяттинский «Акрон», который хорош в Кубке, но неожиданно провалил старт чемпионата, где находится на предпоследнем, 15-м месте в зоне вылета.
Другим парадоксом стало то, что главная сенсация чемпионата калининградская «Балтика» полностью проваливает Кубок. Если в чемпионате подопечные Андрея Талалаева не проиграли ни один из восьми стартовых матчей и идут на третьем месте, то в Кубке они проиграли все три встречи и с нулем очков идут последними, будучи почти обреченными на вылет из турнира. Это можно объяснить тем, что команда играет не основным составом.
И неизвестно, выпустит ли «Балтика» своих сильнейших игроков в ближайшем выездном матче Кубка с ЦСКА. В свою очередь, «Акрон», которому предстоит принимать дома «Локо», также вряд ли выйдет основой с учетом своих трудностей в чемпионате.
— С учетом того, как «Балтика» играет резервом в Кубке, а «Акрон» будет вынужден бросать основные силы на борьбу за выживание в чемпионате, вряд ли эти команды станут сильно держаться за второй по значимости турнир страны, — сказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Поэтому в ближайших матчах вряд ли что-то помешает победить ЦСКА и «Локо». И, скорее всего, они уже на этой неделе обеспечат себе выход в плей-офф «Пути РПЛ». И в оставшиеся два тура интрига будет в том, кто из них выйдет с первого места, а также в борьбе «Акрона» и «Балтики» за третье место и выход в плей-офф «Пути регионов».
Матчи четвертого тура группового этапа Кубка России пройдут во вторник, среду и четверг.
Автор: Алексей Фомин