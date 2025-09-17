Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Крылья Советов
0
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.46
П2
1.32
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Олимпиакос П
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.03
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Славия Пр
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.01
П2
3.92
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.59
П2
7.40
Футбол. Кубок России
20:30
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.75
X
4.00
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.11
П2
1.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.30
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.80
П2
6.57
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.20
П2
7.20

Нападающий «Локомотива» Комличенко рассказал, кому он посвятил 100-й гол в карьере

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко поделился эмоциями после 100-го гола в своей карьере и рассказал, кому он посвятил этот личный рекорд.

Источник: Чемпионат.com

Футболист забил в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Железнодорожники победили со счётом 3:1, форвард отметился дублем.

— Сегодня ты стал героем матча, поздравляем с 100-м и 101-м голом. Насколько давило, что у тебя оставался один гол до сотни?

— Не давило вообще, всё шло как надо, я об этом много не думал и не переживал. Знал, что приду к этому. В прошлой игре уже должен был к этому прийти, просто один человек забрал его (смеётся).

— Почему именно папе посвятил юбилейный гол?

— Потому что папа всю карьеру со мной рядом. Он считает голы и сам меня к этому подталкивал. После каждой игры созваниваемся в первую очередь с ним, всегда на связи, обсуждаем какие-то моменты. Он переживает, наверное, сильнее всех в моей карьере, поэтому это для него, — сказал Комличенко пресс-службе «Локомотива».