Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аякс
0
:
Интер
0
П1
5.30
X
4.22
П2
1.65
П1
5.30
X
4.22
П2
1.65
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бавария
0
:
Челси
0
П1
1.95
X
4.02
П2
4.22
П1
1.95
X
4.02
П2
4.22
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ливерпуль
2
:
Атлетико
0
П1
1.47
X
12.50
П2
36.00
П1
1.47
X
12.50
П2
36.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Аталанта
0
П1
1.40
X
9.50
П2
19.00
П1
1.40
X
9.50
П2
19.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Зенит
2
:
Ахмат
1
Все коэффициенты
П1
1.11
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Сочи
0
:
Динамо
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.00
П2
1.04
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Болельщики «Зенита» вывесили баннер, оскорбляющий Дегтярёва, после его слов о Семаке

Болельщики «Зенита» вывесили баннер, адресованный министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву, во время матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом».

Источник: Чемпионат.com

Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

На трибуне болельщиков санкт-петербургского клуба появился баннер с упоминанием Дегтярёва. Ранее чиновник, выступающий за ужесточение лимита на легионеров в российском футболе, заявил, что не знает, кто такой Сергей Семак. Главный тренер «Зенита» является одним из противников ужесточения действующих правил по регистрации легионеров.

«Сергей Семак — легенда футбола, Дегтярёв — некомпетентное быдло», — гласит текст на баннере болельщиков «Зенита».

В сезоне-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиги действует лимит, запрещающий одновременное использование на поле более восьми иностранцев. Максимально разрешённое число легионеров в заявке составляет 13. Под запрет не попадают футболисты из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также иностранцы, имеющие право выступать за сборную России.