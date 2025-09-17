Болельщики «Зенита» вывесили баннер, оскорбляющий Дегтярёва, после его слов о Семаке

В сезоне-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиги действует лимит, запрещающий одновременное использование на поле более восьми иностранцев. Максимально разрешённое число легионеров в заявке составляет 13. Под запрет не попадают футболисты из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также иностранцы, имеющие право выступать за сборную России.