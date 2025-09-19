Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Игрок ЦСКА Руис прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Балтикой»

Полузащитник ЦСКА Даниэль Руис высказался об игре своей команды в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Балтикой».

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник ЦСКА Даниэль Руис высказался об игре своей команды в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Балтикой». Встреча закончилась поражением армейцев со счётом 1:1, 9:10 пен.

«Был хороший матч, мы выглядели сильнее нашего соперника. Создали достаточно моментов, но пропустили мяч на последних минутах. В следующих матчах надо исправиться», — передаёт слова Руиса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает второе место в группе D с восемью очками в четырёх матчах. На первом месте располагается «Локомотив», у которого девять очков. «Балтика» набрала свои первые два очка в розыгрыше и осталась на четвёртом месте в группе.