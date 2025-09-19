Акинфеев отреагировал на решающий незабитый пенальти Торопа в матче с «Балтикой»

"Тяжёлый матч и ещё более тяжёлая серия пенальти. Слава сегодня бил первый пенальти в жизни (даже у меня не было такого за всю карьеру!). На мой взгляд, и, надеюсь, вы с этим согласитесь — Славка сегодня лучший.