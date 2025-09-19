Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Акинфеев отреагировал на решающий незабитый пенальти Торопа в матче с «Балтикой»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал голкипера Владислава Торопа после незабитого пенальти в послематчевой серии матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой».

Источник: Чемпионат.com

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал голкипера Владислава Торопа после незабитого пенальти в послематчевой серии матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 1:1 (10:9 пен.) в пользу балтийцев.

Тороп не забил свой 11-метровый удар, после чего пропустил от вратаря «Балтики» Михаила Кукушкина мяч, ставший победным для калининградцев.

"Тяжёлый матч и ещё более тяжёлая серия пенальти. Слава сегодня бил первый пенальти в жизни (даже у меня не было такого за всю карьеру!). На мой взгляд, и, надеюсь, вы с этим согласитесь — Славка сегодня лучший.

Спасибо за вашу поддержку сегодня. Полный стадион — это всегда счастье. Идём дальше!" — написал Акинфеев в телеграм-канале.