Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Челестини высказался о поражении ЦСКА по пенальти в матче Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о поражении красно-синих в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 9:10 пен.).

Источник: Чемпионат.com

"Я видел хорошее отношение к делу со стороны своей команды, чуть‑чуть нам не хватало качества и динамичности в игре. Нам не хватает агрессивности в последней части атаки, нужно быть более спонтанными.

Такой гол, как мы пропустили в концовке, просто нельзя пропускать. Раньше с нами такого не случалось. На ментальном уровне пауза на матчи сборных, все эти дифирамбы в адрес команды сказались.

Команда проделала отличную работу, но если мы не способны работать весь матч на пределе возможностей, то в футболе не победить.

Понятно, что у нас команда молодая. Но после матчей сборной наш фокус немного сбился«, — сказал Челестини в эфире “Матч ТВ”.