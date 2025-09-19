«Интеллигентнейшие люди». Талалаев высказался о болельщиках ЦСКА после матча Кубка России

Взаимоотношения с тренерским штабом ЦСКА замечательные. Общаемся на итальянском. Может быть, тренер вратарей ЦСКА не до конца понял мои комплименты, которые я высказывал. Я Крамаренко тоже передаю очень большой привет, уважаю его как специалиста«, — сказал Талалаев в эфире “Матч ТВ”.