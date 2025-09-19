Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

«Интеллигентнейшие люди». Талалаев высказался о болельщиках ЦСКА после матча Кубка России

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором калининградская команда обыграла ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1, 10:9 пен.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором калининградская команда обыграла ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1, 10:9 пен.

"Я доволен результатом. В Кубке мы всё время получали за ошибки, сегодня всё произошло наоборот.

Потихоньку раскочегарились. Я доволен всем: качеством игры, результатом, судейством, интеллигентными болельщиками, которые весь матч поддерживали меня за спиной. Просто отдельный привет хочу передать двум персонажам, которые так переживали персонально за меня, поддерживали весь матч. Интеллигентнейшие люди.

Взаимоотношения с тренерским штабом ЦСКА замечательные. Общаемся на итальянском. Может быть, тренер вратарей ЦСКА не до конца понял мои комплименты, которые я высказывал. Я Крамаренко тоже передаю очень большой привет, уважаю его как специалиста«, — сказал Талалаев в эфире “Матч ТВ”.

Напомним, на 78-й минуте после отменённого гола «Балтики» красную карточку получил тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко. Талалаев получил предупреждение за саркастичные аплодисменты в адрес судьи.