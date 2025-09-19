Тренер ЦСКА Челестини разобрал гол, пропущенный от «Балтики» на 90+3-й минуте в КР

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.
— С чем можете связать пропущенный гол на последних минутах?
— С недостатком внимания, агрессивности, концентрации и спокойствия. Игрок «Балтики» выбил мяч в воздух, и это привело к ауту. Потом произошёл удар по воротам — мяч шёл мимо, но на дальней штанге оказался игрок соперника, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.
В серии послематчевых пенальти команды нанесли суммарно 22 удара. Последними к «точке» подходили голкиперы команд Иван Кукушкин и Владислав Тороп. Голкипер калининградцев сначала отразил удар своего коллеги, а затем реализовал свою попытку.