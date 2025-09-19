Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

В «Ростове» высказались о победе над «Спартаком» в Кубке России

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал победу жёлто-синих над московским «Спартаком» (2:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал победу жёлто-синих над московским «Спартаком» (2:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Конечно, результатом довольны. Тяжёлая игра, каждый матч — отдельная история, новое счастье. Никакой привычки обыгрывать “Спартак” в Кубке», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.

В следующем матче Кубка России 1 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», «Ростов» днём позднее встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».