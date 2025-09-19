Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Деян Станкович высказался о поражении «Спартака» в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о поражении красно-белых в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о поражении красно-белых в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

"Причиной можно назвать весь второй тайм, что было после перерыва. До этого мы могли забивать, были моменты. Первый тайм провели неплохо, но во втором всё поменялось. Большое количество замен можно объяснить тем, что у нас матчи стоят рядом. Плюс до этого играли в субботу.

Во втором тайме не удавалась выигрывать дуэли. Когда не забиваешь, наказание может прийти. Всё зависит исключительно от нас. Мы должны забыть об этом матче, потому что впереди матч в РПЛ, где нам надо набрать очки«, — передаёт слова Станковича корреспондент “Чемпионата” Мария Куцубеева.