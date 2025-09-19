Ричмонд
Тренер «Ростова» Альба: «Спартак» — удачная команда для нас? Не думаю так

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (2:1) прокомментировал результаты своей команды в матчах с красно-белыми.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» — удачная команда для нас? Нет, не думаю так. Мы играли в Ростове, и «Спартак» победил со счётом 2:0«, — передаёт слова Альбы корреспондент “Чемпионата” Мария Куцубеева.

«Ростов» под руководством Джонатана Альбы набрал три очка и идёт последним в таблице группы С Кубка России. Команда Деяна Станковича с семью очками располагается на второй строчке. Лидирует в квартете махачкалинское «Динамо» (11 очков), которое уже обеспечило себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Третьим идёт «Пари НН» (3).