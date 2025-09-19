Ричмонд
«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче Кубка России с «Ростовом»

«Спартак» в телеграм-канале поблагодарил болельщиков после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом», в котором красно-белые проиграли со счётом 1:2.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» в телеграм-канале поблагодарил болельщиков после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом», в котором красно-белые проиграли со счётом 1:2.

«Спасибо за вашу преданность и поддержку даже в такие моменты!» — написано в сообщении «Спартака».

Команда Деяна Станковича с семью очками располагается на второй строчке в группе С. «Ростов» под руководством Джонатана Альбы набрал три очка и идёт последним в таблице. Лидирует в квартете махачкалинское «Динамо» (11 очков), которое уже обеспечило себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Третьим идёт «Пари НН» (3).

В следующем матче Кубка России 1 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», «Ростов» днём позднее встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».