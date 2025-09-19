Челестини ответил на вопрос о Вильягре, чья последняя игра была в декабре 2024 года

— Я в клубе всего три месяца. За это время он провёл несколько матчей в предсезонном турнире, где и получил травму внутренней связки колена. Так что со мной он играл всегда, когда мог. На этой неделе мы с Родриго говорили о его состоянии. Он сказал, что колено его больше не беспокоит и страха получить повторную травму нет. Всё-таки он повредил внутреннюю связку колена правой ноги. Так что нужно время, чтобы страх полностью ушёл. Сегодня Вильягра был в заявке, так как хорошо тренировался. Его возвращение на поле будет проходить постепенно. Надо напомнить, что его последняя официальная игра была в декабре 2024 года. Так что ему необходимо время, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.