Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Broke Boys
0
:
Сокол
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
1
:
Урал
2
П1
X
П2

Смолов раскритиковал поле в Красногорске: «Хочу, чтобы тут запретили играть в футбол. Это ужас просто»

Нападающий клуба Медиалиги Broke Boys Федор Смолов раскритиковал качество поля на стадионе «Зоркий» в Красногорске, где состоялся матч четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Сокола», сообщает «Матч ТВ».

Источник: Sport24

Встреча завершилась победой саратовской команды со счетом 2:0.

— Вас поприветствовали болельщики «Сокола» перед матчем. Какие ощущения?

— Приятно. Поздравляю команду и болельщиков с победой, потому что я неоднократно говорил, что «Сокол» для меня родная команда. Но в то же время расстроен, что нам не удалось пройти дальше.

— Ситуация с опозданием могла сбить команду?

— Да нет. Сбить могла ситуация с полем, что футбольным называется. Это ужас просто. Я бы очень хотел, чтобы тут запретили официально в футбол играть. Это просто отвратительно. Риск получить травму выше, чем сделать что‑то полезное.

Broke Boys
0:2
Первый тайм: 0:1
Сокол
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 4-й раунд
23.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Зоркий
Главные тренеры
Дмитрий Кузнецов
Младен Кашчелан
Голы
Сокол
Алексей Доля
17′
Никита Глойдман
50′
