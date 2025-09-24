Смолов раскритиковал поле в Красногорске: «Хочу, чтобы тут запретили играть в футбол. Это ужас просто»

Встреча завершилась победой саратовской команды со счетом 2:0.
— Вас поприветствовали болельщики «Сокола» перед матчем. Какие ощущения?
— Приятно. Поздравляю команду и болельщиков с победой, потому что я неоднократно говорил, что «Сокол» для меня родная команда. Но в то же время расстроен, что нам не удалось пройти дальше.
— Ситуация с опозданием могла сбить команду?
— Да нет. Сбить могла ситуация с полем, что футбольным называется. Это ужас просто. Я бы очень хотел, чтобы тут запретили официально в футбол играть. Это просто отвратительно. Риск получить травму выше, чем сделать что‑то полезное.
Дмитрий Кузнецов
Младен Кашчелан
Алексей Доля
17′
Никита Глойдман
50′
