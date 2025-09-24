Размялись воображаемым мячом и выбили Смолова из Кубка России: очень необычная победа «Сокола» в Кубке России

FONBET Кубок России даже не добрался до середины, но, кажется, один из самых необычных матчей на турнире уже сыгран. В четвертом раунде пути регионов саратовский «Сокол» на выезде обыграл медиакоманду «Броук Бойз» 2:0 — и выбил Федора Смолова из турнира.
Футбол с тенью
Матч получился странным еще до стартового свистка — номинальные хозяева поля в Красногорске, «броуки», опоздали на разминку. В целом это могла быть только их проблема, но у них с собой были мячи для игры — поэтому футболистам «Сокола» тренироваться было нечем.
Сначала саратовцы занялись физкультурой.
Но когда до начала встречи оставалось 10 минут, пришлось выкручиваться — и сыграть воображаемым мячом.
«Броуки» прибыли на матч за 4 минуты до стартового свистка — начало противостояния отложили на четверть часа. Президент медиакоманды Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что футболисты застряли в пробке: «3,5 часа автобус с командой ехал из Одинцова в Красногорск. Я не знаю, что случилось с Москвой. Я сам еду 2,5 часа. На машине и по платке».
Смолов в старте, но без толку
Нападающий Федор Смолов, который после ухода из «Краснодара» выступает за «Броук Бойз», ожидаемо попал в старт. Ранее форвард в Кубке забил «Сатурну» (1:0) и «Авангарду» (2:1), догнав Андрея Аршавина в «Клубе 100». У обоих оказалось по 158 голов, и в четвертом раунде Федор мог обогнать легенду. Да и команда для Смолова не чужая — он воспитанник саратовского «Сокола».
А вот другая звезда «броуков», Ари, в заявку не попал. Главный тренер медиаклуба Дмитрий Кузнецов в эфире «Матч ТВ» объяснил причину: «Он получил повреждение на Кубке Легенд, который позавчера проходил в Москве. Думаю, недели на три он выбыл. Не увидим его сегодня».
Вероятно эпизод с опозданием и мячами сильно разозлил «Сокол» — команда выглядела лучше оппонентов и смогла рано отличиться. Уже на 17-й минуте Алексей Доля головой забил после стандарта.
На 50-й волжане удвоили преимущество — снова после стандарта, на этот раз забил Никита Глойдман.
«Броукам» оказалось нечего противопоставить соперникам. На 77-й минуте Кузнецов заменил Смолова на Артема Абрамяна, но это не помогло — матч закончился со счетом 2:0.
Что дальше?
Федор уже высказался о своем будущем — 35-летний форвард допустил, что может завершить карьеру: «Скажу честно, такой вид футбола все больше убеждает меня, что надо заканчивать. Мотивирует то, что еще есть желание. Остаться в “Броуках”? Разговариваем с Райзеном, мы на связи. Он сильно убеждает. Но это не мое, честно. Рассматриваю завершение карьеры, об этом думал еще весной. Это не станет для меня концом света. Если решу закончить, объявлю об этом», — сказал Смолов после матча.
При этом обиды, что не получилось обойти Аршавина, у Федора нет: «Приятно с ним сравняться. Не было цели обойти, не ожидал и этого […] Глобально можно было бы оставаться в футболе и играть до 40 лет, если бы хотел обойти Андрея Сергеевича. Такой задачи не было. Приятно сравняться», — добавил форвард.
Напомним, в ближайшее время Смолову может оказаться не до футбола — в начале сентября на нападающего завели уголовное дело из-за майской драки в «Кофемании». Федор уже побывал на допросе и, по данным ТАСС, частично признал вину.
Честь медиафутбола
После вылета «Броук Бойз» в Кубке России остался одна медиакоманда — «Амкал». 25 сентября она сыграет с «Енисеем», матч также состоится на «Зорком» в Красногорске.
Четвертый раунд — рекордный для медиафутбола. Если «Амкалу» удастся пройти красноярскую команду, представляющую первую лигу, это будет историческое достижение.
Интересно, что за команду Германа Попкова может сыграть президент медиалиги Николай Осипов. Об этом в эфире шоу «Это медиафутбол, брат!» рассказал главный тренер «Амкала» Виталий Панов.
А вот советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев на поле не выйдет. В интервью «Матч ТВ» он заявил, что будет в Сербии: «Я пропускаю кубковый матч с “Енисеем” по причине баскетбольного Суперкубка в Белграде».
Напомним, ранее Медведев сыграл за «Амкал» в матче третьего раунда против «Салюта» (2:1) и провел на поле 23 минуты. Таким образом функционер стал самым возрастным участником Кубка России в истории.
Артем Белинин