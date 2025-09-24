Размялись воображаемым мячом и выбили Смолова из Кубка России: очень необычная победа «Сокола» в Кубке России

Федор уже высказался о своем будущем — 35-летний форвард допустил, что может завершить карьеру: «Скажу честно, такой вид футбола все больше убеждает меня, что надо заканчивать. Мотивирует то, что еще есть желание. Остаться в “Броуках”? Разговариваем с Райзеном, мы на связи. Он сильно убеждает. Но это не мое, честно. Рассматриваю завершение карьеры, об этом думал еще весной. Это не станет для меня концом света. Если решу закончить, объявлю об этом», — сказал Смолов после матча.