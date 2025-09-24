Клуб «Кубань Холдинг» вышел в пятый раунд пути регионов Кубка России

Основное время встречи в Павловской завершилось со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Омар Попов (10-я минута) и Дмитрий Михайлов (56). В составе гостей отличились Владислав Яковлев (48) и Дмитрий Каменщиков (50), который поразил ворота ударом через себя. Серия пенальти завершилась со счетом 8:7 в пользу краснодарской команды.