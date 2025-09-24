Клуб «Кубань Холдинг» вышел в пятый раунд пути регионов Кубка России

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Команда «Кубань Холдинг» из станицы Павловской (Краснодарский край) обыграла по пенальти ульяновскую «Волгу» в матче четвертого раунда пути регионов Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Павловской завершилось со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Омар Попов (10-я минута) и Дмитрий Михайлов (56). В составе гостей отличились Владислав Яковлев (48) и Дмитрий Каменщиков (50), который поразил ворота ударом через себя. Серия пенальти завершилась со счетом 8:7 в пользу краснодарской команды.
В пятом раунде Кубка России «Кубань Холдинг» сыграет с новороссийским «Черноморцем», который на выезде обыграл «Астрахань» (2:0). В другом матче четвертого этапа московский «Велес» на своем поле победил волгоградский «Ротор» (2:1).