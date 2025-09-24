Ричмонд
«Нефтехимик» обыграл «Волгарь» в матче пути регионов Кубка России

Астраханский «Волгарь» проиграл «Нефтехимику» и вылетел из плей-офф Кубка России.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл в серии пенальти астраханский «Волгарь» в матче четвертого раунда пути регионов Кубка России по футболу.

Основное время встречи в Астрахани завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Дмитрий Лесников (33-я минута), у гостей — Ислам Машуков (37). На 30-й минуте игрок «Волгаря» Олег Дмитриев не сумел реализовать 11-метровый удар. В серии пенальти сильнее оказались футболисты нижнекамского клуба — 4:2.

В пятом раунде «Нефтехимик» сыграет с ярославским «Шинником».