Четвертый звонок: итоги выступления медиакоманд в Кубке России

На этой неделе свои выступления в кубке страны закончили клубы Медийной футбольной лиги. Двум из трех коллективов удалось дойти до четвертого раунда. Об итогах четвертого сезона блогеров в Кубке России, — в материале «Известий».
«2Drots»
В прошлом сезоне «самураи» повторили свой худший результат в истории выступлений в Кубке России — вылетели во втором раунде. В нынешнем розыгрыше они сделали это снова. В принципе, большего от них мало кто ждал. Сейчас «дроты» испытывают явный кризис. В шестом сезоне МФЛ, который проходил этим летом, «2Drots» заняли лишь третье место в группе, которую, казалось бы, должны были пройти с легкостью. В итоге команда была вынуждена играть в стыковых матчах, где проиграла «Лотусу». В идущем сейчас Кубке Медиалиги один из старейших медийных клубов страны хоть и ни разу не проиграл в трех матчах, но все три победы одержал лишь в серии буллитальти. В полуфинале элитного раунда им еще предстоит сыграть в эти выходные.
Несмотря на заниженные ожидания, «2Drots» показали достойный матч в первом раунде турнира с «Торпедо» из Владимира. Равная игра, выраженная в балансе владения мячом и проведенных атак. Счет 0:0 сохранялся до самого конца игры. Однако до серии пенальти тянуть не стали — Борис Фартуна забил победный мяч на 94-й минуте встречи, который стал в итоге победным для москвичей.
Во втором раунде «дротам» предстояло сыграть в гостях с «Космосом» из Долгопрудного. И хоть в этом матче владение вновь было более или менее равным, по остальным показателям «самураи» имели огромный перевес в свою сторону. Например, статистика ударов выглядит так: 2:24 в пользу команды из Москвы. Удары в створ — 2:8. По опасным атакам у «2Drots» тоже преимущество — 41:50. Сама игра получилась жаркой — команды наиграли аж на два удаления. Автор единственного гола «самураев» в этом розыгрыше Кубка России Борис Фартуна удалился ещё в конце первого тайма. «Космос» получил удаление уже в конце встречи, что на исход никак не повлияло. Несмотря на статистические показатели, в футбол играют люди и победу одержали хозяева встречи. Единственный гол был забит на 61-й минуте с пенальти.
После матча стали ходить разговоры о плохом судействе в отношении московской команды. Возмущения вызвало удаление Фартуны и пенальти «Космоса», с которого был забит победный мяч. В эпизоде с красной карточкой «дротов» футболист «Космоса» сам прыгнул в ноги Борису Фартуне. Пенальти вообще был странный — защитник Никита Васильев едва ли задел ногу Семена Радостева.
От каких-либо перфомансов «2Drots» в этом сезоне отказались, предпочитая сосредоточиться на спортивной составляющей. Иронично, что они стали единственной медийной командой с такой позицией, но при этом вылетели раньше всех.
«Амкал»
От второго гранда медиафутбола, наоборот, ждали длительного похода. Сейчас команда Германа находится в хорошем состоянии. За месяц до старта нового сезона Кубка России «Амкал» впервые в истории выиграл главный трофей МФЛ-6, поэтому к профессиональному турниру клуб подходил не только хорошо подготовленным, но и в отличном расположении духа.
В отличии от «2Drots», «Амкал» изначально собирался сделать упор именно на активность в медийном поле.
Уже в первом раунде, в матче против обнинского «Кванта», «красно-черные» напомнили всем, что такое настоящий медиафутбол и вышли на поле составом, почти полностью состоящим из блогеров. За «Амкал» сыграли техноблогер Wylsacom, стримеры Паралеевич и Дмитрий Ликс, рэпер Лимба, комики Филипп Воронин и Роман Косицын, а также блогеры Вячеслав Морозов, Андрей Глазунов и старые медийные футболисты команды — Прокоп и Форзорезор.
И даже таким составом (хоть им играли и не весь матч) «Амкал» все равно одержал победу со счетом 3:1 и прошел дальше. Ещё больше шума создало и то, что счет в матче открыл именно человек, не имеющий к футболу и даже к медиафутболу вообще никакого отношения. Речь о твич-стримере Александре Парадееве. Он стал автором самого медийного гола в истории Кубка России.
Прошел «Амкал» и второй раунд. Но уже не так спокойно. С «Калугой» сыграли 1:0. Без медийной движухи тоже не обошлось. За клуб сыграл самый высокий человек России — бывший баскетболист Павел Подкользин. Его рост — 226 см, он, естественно, стал самым высоким игроком, выходившим на поле в матчах Кубка России.
В третьем раунде планка росла. «Амкал» обыграл белгородский «Салют». На этот раз голов было побольше, чем на двух предыдущих стадиях. Встреча завершилась со счетом 2:1. Хоть и открыли счет белгородцы, команда Германа смогла вернуться в игру и победить. Но самое главное — без медийки снова не обошлось. На этот раз за москвичей на поле вышел самый возрастной игрок в истории российского футбола. Им стал Александр Медведев, бывший президент футбольного клуба «Зенит». На момент проведения матча ему было 70 лет и 28 дней. Он с большим отрывом обошел Владимира Тумаева, который в 2005 году вышел на поле в 58 лет за ижевский «Газовик».
В четвертом раунде, который в этом сезоне стал для «Амкала» последним, на пути встал «Енисей». Надо сказать, что с красноярцами «красно-черные» показали себя более чем достойно. Первый тайм прошел на равных, счет не был открыт, но после перерыва ворота распечатали сибиряки, забив на 52 минуте. На 77-й минуте «Амкал» нашел в себе силы ответить, но ещё через 10 минут профессионалы свой класс подтвердили. Итог — победа «Енисея» со счетом 2:1 и, уже как традиция, появление на поле медийной личности. За «Амкал» сыграл Николай Осипов, президент Футбольной Медиалиги.
Итого у «Амкала» за этот розыгрыш Кубка России по рекорду в каждом матче: самый медийный гол, самый высокий и самый возрастной футболисты. Статус медийной команды «Амкал» на 100% оправдал и главную задачу своего приглашения на турнир выполнил — развлек публику.
Broke Boys
Команда из Одинцово в отличие от «Амкала» и «2D» играла в Кубке России всего лишь второй раз. Первый был в прошлом сезоне и тогда удалось дойти лишь до второго раунда. Теперь же забрались до четвертого и проиграли команде Первой лиги.
«Броуки», как и «Амкал», постарались не забыть, что они в первую очередь медийная команда. Внимание клуб Егорова и Райзена привлекал с помощью двух легенд российского футбола — Ари и Смолова.
Федор присоединился к «BB» во втором раунде, а бразильский форвард — в третьем. Причиной появления Смолова в составе стало стремление обогнать Аршавина по голам в российских турнирах. У Андрея таких 158. У Федора на момент прихода в «Броуки» было 156.
В первом матче зрелищно обыграли «Орел» в родном Одинцово со счетом 3:2. Во втором раунде включился Федор Смолов, который в своей дебютной игре отличился голом. Одинцовцы в том матче, во многом благодаря Смолову, одолели курский «Авангард» в Орле со счетом 1:2 и прошли дальше. В третьем раунде был некогда великий «Сатурн» и победа над ним в Раменском со счетом 2:0. Символично оба гола в той встрече забили звездные гости команды Ари и Смолов. Федор сравнялся по голам с Аршавиным, а Ари положил шикарный мяч с центра поля в компенсированное время.
Сказка закончилась в четвертом раунде. В том самом, в котором начинают добавляться команды Первой лиги. На пути «поломанных» встал саратовский «Сокол». Если говорить откровенно, то эту игру «Броуки» провалили. Об этом говорят и 0 ударов в створ ворот в их исполнении, и нечастые подходы к воротам соперника и, как следствие, ноль забитых голов. Пропущено было два. Закономерный вылет показал, что Broke Boys к играм с командами второго дивизиона пока что не готовы.
Всеволод Егоров