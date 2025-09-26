Четвертый звонок: итоги выступления медиакоманд в Кубке России

В прошлом сезоне «самураи» повторили свой худший результат в истории выступлений в Кубке России — вылетели во втором раунде. В нынешнем розыгрыше они сделали это снова. В принципе, большего от них мало кто ждал. Сейчас «дроты» испытывают явный кризис. В шестом сезоне МФЛ, который проходил этим летом, «2Drots» заняли лишь третье место в группе, которую, казалось бы, должны были пройти с легкостью. В итоге команда была вынуждена играть в стыковых матчах, где проиграла «Лотусу». В идущем сейчас Кубке Медиалиги один из старейших медийных клубов страны хоть и ни разу не проиграл в трех матчах, но все три победы одержал лишь в серии буллитальти. В полуфинале элитного раунда им еще предстоит сыграть в эти выходные.