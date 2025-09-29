РФС назначил судей на матчи Кубка России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Судейская бригада Ивана Абросимова обслужит матч пятого тура пути РПЛ Кубка России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать ему будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, резервным арбитром выступит Егор Егоров. За систему VAR отвечают Сергей Карасев и Роман Галимов.
Встреча группы D «Локомотив» — ЦСКА состоится 1 октября на «РЖД Арене», начало матча — 20:30 мск.
Главным арбитром матча группы В «Краснодар» — «Динамо» (Москва) будет Антон Фролов, которому будут помогать Денис Петров и Денис Березнов, резервный судья — Инал Танашев, арбитры VAR — Василий Казарцев и его помощник Евгений Кукуляк. Игра пройдет 30 сентября в Краснодаре, начало — 20:30 мск.
Другие назначения тура:
30 сентября, вторник.
«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Владислав Целовальников (VAR — Сергей Иванов);
«Ахмат» (Грозный) — «Оренбург» — Михаил Черемных (VAR — Кирилл Левников);
1 октября, среда.
«Нижний Новгород» — «Спартак» (Москва) — Павел Кукуян (VAR — Вера Опейкина);
«Крылья Советов» (Самара) — «Сочи» — Сергей Чебан (VAR — Алексей Сухой);
«Балтика» (Калининград) — «Акрон» (Тольятти) — Максим Перезва (VAR — Артем Чистяков);
2 октября, четверг.
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Ранэль Зияков (VAR — Рафаэль Шафеев).