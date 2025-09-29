РФС назначил судей на матчи Кубка России

Главным арбитром матча группы В «Краснодар» — «Динамо» (Москва) будет Антон Фролов, которому будут помогать Денис Петров и Денис Березнов, резервный судья — Инал Танашев, арбитры VAR — Василий Казарцев и его помощник Евгений Кукуляк. Игра пройдет 30 сентября в Краснодаре, начало — 20:30 мск.