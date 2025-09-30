Ричмонд
Алип помог «Зениту» одержать победу в Кубке России

Санкт-петербургский «Зенит» одержал минимальную победу над казанским «Рубином» в матче 5-го тура группового этапа Кубка России, передают Vesti.kz.

Источник: ФК «Зенит»

Уже на 3-й минуте встречи аргентинский нападающий Лусиано Гонду открыл счёт, реализовав быстрый атакующий выпад гостей. Этот гол оказался единственным в матче.

Во втором тайме «Рубин» попытался перехватить инициативу, однако оборона «Зенита» действовала надёжно. На 64-й минуте в игру вступил защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который значительно укрепил заднюю линию петербуржцев и не позволил хозяевам создать перелом в поединке.

Итог — 0:1 в пользу «Зенита». Команда Сергея Семака после пяти туров уверенно лидирует в группе, набрав максимум — 15 очков. Ближайший преследователь, «Оренбург», имеет лишь 5 баллов.

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Кубок России, Группа A
30.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
3′
Составы команд
Рубин
25
Артур Нигматуллин
12
Андерсон Арройо
19
Олег Иванов
5
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
10
Мирлинд Даку
67′
99
Дардан Шабанхаджай
23
Руслан Безруков
78′
2
Егор Тесленко
18
Марат Апшацев
78′
6
Угочукву Иву
8
Богдан Йочич
61′
14
Далер Кузяев
4
Константин Нижегородов
78′
43
Жак-Жюльен Сиве
90′
Зенит
1
Евгений Латышонок
90+1′
23
Арсен Адамов
66
Роман Вега
84′
21
Александр Ерохин
32
Лусиано Гонду
6
Ваня Дркушич
25
Страхиня Эракович
43′
7
Александр Соболев
28′
30
Матео Кассьерра
17
Андрей Мостовой
63′
28
Нуралы Алип
18
Ярослав Михайлов
38′
86′
61
Даниил Кондаков
4
Юрий Горшков
51′
86′
51
Вадим Шилов
Статистика
Рубин
Зенит
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
3
4
Угловые
12
2
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти