Алип помог «Зениту» одержать победу в Кубке России

Во втором тайме «Рубин» попытался перехватить инициативу, однако оборона «Зенита» действовала надёжно. На 64-й минуте в игру вступил защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который значительно укрепил заднюю линию петербуржцев и не позволил хозяевам создать перелом в поединке.