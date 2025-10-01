Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Краснодар» всё ещё первый в группе! Лидеры «Динамо» провалили серию пенальти

Матч превратился в феерию вратарей.

Источник: РИА "Новости"

Матч за первую строчку в группе. «Краснодар» лидировал с девятью очками, «Динамо» отставало всего на два. Причём «быки» до этого проиграли единственную встречу дома в рамках Фонбет Кубка России. Поэтому у гостей были все шансы.

С таким настроем игроки «Динамо» и выходили на поле. В первые минуты завладели мячом и инициативой, уже на пятой минуте Александру Корякину пришлось вступать в игру дважды.

Оба клуба дали шансы резервистам, «Краснодар» ещё и доверился молодёжи. Здорово действовал Казбек Мукаилов. Пока игра не совсем шла, он стал адресатом всех забросов. Пытался убежать сам, изредка сбрасывал на партнёров.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Группа B, 30.09.2025, 20:30
Краснодар
0
Динамо
0

Ближе к 30-й минуте хозяева перехватили инициативу, «Динамо» прижали к своей штрафной. Тут же и пошли первые удары «Краснодара». Тем не менее концовка острее вышла у москвичей: ударами Даниила Фомина и Хуана Касереса проверяли Корякина.

Не собирались команды заканчивать встречу ничьей. Это стало понятно уже на первых минутах второго тайма. «Краснодар» выпустил Джона Кордобу, а Муми Нгамалё создал за пару минут аж три голевых момента. Но из-за ошибки первым могло пропустить «Динамо». Маричаль отдавал назад, Кордоба перехватил мяч, вышел один на один, однако не попал по воротам.

Мурад Мусаев решил оживить игру и совершил все пять замен уже к 61-й минуте матча, Валерий Карпин отвечал точечными изменениями. Никто не собирался удерживать счёт и делал замены с расчётом на атаку. Игра открывалась.

Александр Корякин и Курбан Расулов стали основными героями второго тайма. Первый взял удар Тюкавина на 52-й минуте встречи. Второй спасал от навала «Краснодара». Курбан спас на 60-й минуте после удара Аугусто, а на 64-й вытащил с ленточки после удара Кордобы.

Под конец матча «Краснодар» предпринимал многочисленные попытки добыть минимальную победу. Но не удалось, хоть и набрали 1,81 ожидаемого гола. Серия пенальти началась с точных ударов Сергеева и Оласы, однако всё решили промахи Гладышева и Миранчука. «Краснодару» хватило четырёх забитых для победы и сохранения первой строчки в группе.

Дмитрий Демков

