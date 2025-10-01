Карпин — о матче с «Краснодаром»: хотелось выиграть, но 0:0 — нормальный результат

— Можно ли сказать, что «Динамо» упустило победу?
— Первый тайм был очень хороший, второй тоже был в принципе нормальный. И у нас моменты были, и у «Краснодара». Что пошло не так? Ничего, соперник тоже играет. Это не поражение, ничейный результат. Одно очко есть. Пенальти — больше для болельщиков.
— То есть можно сказать, что результат удовлетворительный?
— Ну да. Хотелось бы, конечно, выиграть, но 0:0 — нормальный результат. Опять же, составы и у нас, и у «Краснодара» были не самые основные. Нормально, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Футбол, Кубок России, Группа B
30.09.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Валерий Карпин
Составы команд
Краснодар
16
Александр Корякин
17
Валентин Пальцев
6
Кевин Ленини
52′
2
Виталий Стежко
4′
4
Диего Коста
90′
8
Данила Козлов
59
Артем Хмарин
55′
15
Лукас Оласа
23
Гаэтан Перрен
61′
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
55′
66
Дуглас Аугусту
67
Казбек Мукаилов
46′
9
Джон Кордоба
10
Эдуард Сперцян
55′
7
Виктор Са
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
21
Антон Миранчук
10
Бителло
17
Ульви Бабаев
70′
91
Ярослав Гладышев
13
Николя Муми Нгамале
61′
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
61′
14
Эль Мехди Маухуб
74
Даниил Фомин
61′
33
Иван Сергеев
Статистика
Краснодар
Динамо
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
8
11
Удары в створ
6
6
Угловые
2
5
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше