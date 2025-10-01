Карпин — о матче с «Краснодаром»: хотелось выиграть, но 0:0 — нормальный результат

— Первый тайм был очень хороший, второй тоже был в принципе нормальный. И у нас моменты были, и у «Краснодара». Что пошло не так? Ничего, соперник тоже играет. Это не поражение, ничейный результат. Одно очко есть. Пенальти — больше для болельщиков.