Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Карабах
0
:
Копенгаген
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.45
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.35
П2
2.05
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.00
П2
7.02
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
Все коэффициенты
П1
8.00
X
1.20
П2
11.00
Футбол. Кубок России
20:30
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.87
П2
4.40
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.51
П2
4.43
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.00
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Боруссия Д
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.86
П2
4.71
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.03
X
5.74
П2
1.42
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Наполи
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
3.85
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.49
П2
3.48

«Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 1 октября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньямси, Рамирес, Морозов, Мялковский, Тимофеев, Баринов, Сарвели, Бакаев, Комличенко.

ЦСКА: Тороп, Лукин, Мойзес, Абдулкадыров, Гайич, Матеус Алвес, Кисляк, Бандикян, Руис, Пополитов, Алеррандро.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили соперника со счётом 4:3.