«Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.
Стали известны стартовые составы команд.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньямси, Рамирес, Морозов, Мялковский, Тимофеев, Баринов, Сарвели, Бакаев, Комличенко.
ЦСКА: Тороп, Лукин, Мойзес, Абдулкадыров, Гайич, Матеус Алвес, Кисляк, Бандикян, Руис, Пополитов, Алеррандро.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили соперника со счётом 4:3.