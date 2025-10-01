ЦСКА победил «Локомотив» в серии пенальти в матче Кубка России

Победу в серии пенальти одержали армейцы.
В основное время команды не смогли открыт счёт и выявить победителя. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).
Футбол, Кубок России, Группа D
1.10.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
88′
8
Владислав Сарвели
5
Жерзино Ньямси
85
Евгений Морозов
94
Артем Тимофеев
2
Кристиан Рамирес
33′
7
Зелимхан Бакаев
62′
25
Данил Пруцев
99
Руслан Мялковский
66′
83
Алексей Батраков
27
Николай Комличенко
66′
10
Дмитрий Воробьев
6
Дмитрий Баринов
62′
19
Александр Руденко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
9
Алеррандро
90
Матвей Лукин
23
Джамалутдин Абдулкадыров
52
Артем Бандикян
27
Роберту Барбоза Мойзес
61′
3
Данил Круговой
30
Глеб Пополитов
77′
37
Энрике Кармо
19
Даниэль Руис
65′
11
Тамерлан Мусаев
7
Матеус Алвес
61′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
61′
17
Кирилл Глебов
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
2
4
Угловые
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
