«Вы делаете больше комплиментов, чем следует». Галактионов — о поражении «Локо» от ЦСКА

— Тяжело оценивать это в процентах. И, по-моему, вы делаете ребятам чуть больше комплиментов, чем следует. На мой взгляд, сегодня была достаточно неплохая, скоростная, динамичная игра с обеих сторон. Был отрезок, когда казалось, что армейцы владеют преимуществом в середине поля. Во втором тайме мы перестроились и решили эту проблему, отодвинули игру от наших ворот. Было достаточно много голевых моментов и у нас, и у соперника. Поэтому если брать в целом, ничейный результат в основное время закономерен. Конечно, обидно было уступить в серии пенальти. Мы хотели выиграть. Но ребят, которые промахнулись, надо поддержать. К тому же, знаете, говорят, что всё надо делать вовремя. Так вот, дай бог, чтобы мы реализовали свои моменты в чемпионате, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.