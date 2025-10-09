«Это глупость». Мнения экспертов о запрете на легионеров в Кубке России

Ефимов назвал предложение о проведении Кубка России без легионеров неожиданным. «Предложение рассмотреть как один из вариантов на будущее формат Кубка России без иностранных футболистов в ходе встречи с министром озвучил один из коллег, причем для нас совершенно неожиданно. Мы это внутри не обсуждали, так что инициатива была частной. По каким-то причинам автор идеи категорически против, чтобы его имя называлось. Потом этот человек стал говорить: “Я не думал, что этот разговор официальный. Я думал, это не под запись, что это никуда не пойдет”. Это, конечно, очень наивно. Желание себя выгородить и как-то спасти. Не сомневаюсь, что это имя скоро всплывет. Я ему сильно сочувствую. Он просто очень неожиданно для всех неумно поступил. Мы очень сильно удивились», — сказал Ефимов.