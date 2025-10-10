«Фанком» намерен подать апелляцию на решение КДК РФС

«Уфа» 24 сентября по пенальти проиграла «Фанкому» в матче четвертого раунда пути регионов Кубка России (1:1, 3:5). На 68-й минуте на замену вышел дисквалифицированный нападающий Артем Федчук. Ранее он в одностороннем порядке разорвал контракт с клубом «Чайка» после того, как в июле 2021 года команда из Ростовской области была переведена в низший дивизион за организацию договорных матчей. После обращения «Чайки» Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Федчука заплатить команде 10 миллионов рублей, однако он этого не сделал, из-за чего КДК РФС в августе 2023 года дисквалифицировал игрока на шесть месяцев. Весной 2024 и 2025 годов КДК РФС продлевал дисквалификацию Федчука сроком на один год из-за неисполнения футболистом решения CAS. 3 октября 2025 года КДК РФС присвоил «Фанкому» техническое поражение со счетом 0:3 в матче с «Уфой» из-за участия в нем Федчука.