Победное возвращение Станковича. Дмитриев принес «Спартаку» первое место в группе

Отбыв месячную дисквалификацию, Деян Станкович наконец-то вернулся на тренерскую скамейку. Надолго ли — уже почти риторический вопрос, так как судьба сербского тренера видится предрешенной, а его увольнение — вопрос времени. Но есть нюансы по срокам. Зато вопрос с местом, которое займет «Спартак» по итогам группового раунда FONBET Кубка России, решался во вторник в Каспийске. Только по большому счету это был вопрос престижа. С турнирной же точки зрения принципиального значения результат не имел, так как нет особой разницы, с кем играть в плей-офф. Что ЦСКА, что «Локомотив» в соперниках — сложности гарантированы.
Красно-белые выбрали гибридную схему, ситуативно перестраиваясь на тройку центральных защитников. В таких ситуациях к Гузиеву и Джику, который из-за дисквалификации пропустит ближайший тур РПЛ, присоединялся Самошников. Для Ильи это было первое появление на поле после месячной паузы, когда он отыграл менее получаса в кубковой встрече с «Ростовом».
А за правую бровку отвечал 18-летний дебютант главной команды Добродицкий, запомнившийся своей игрой и голом в сентябрьской контрольной игре с МЛ «Витебск». Исходя из расположения игроков, фактически образовалась молодежная связка Добродицкого и Массалыги. И как раз последний мог забить, но Волк выручил «Динамо».
Это был первый момент «Спартака», ожидание которого затянулось почти на полчаса, за которые гости успели пропустить. У хозяев в атаке было чуть больше конкретики, а особой активностью выделялся Мастури. И если его попытка поразить цель ударом через себя успеха не имела, то после вроде бы банального выноса из динамовской штрафной и ошибки Гузиева тунисский легионер умчался на рандеву с голкипером почти с центра поля и изящно подсек мяч над Помазуном. Можно сказать, дал урок мастерства и хладнокровия для молодых футболистов. Украсил же первый тайм блестящий штрафной в исполнении Маркиньоса. Бразилец закрутил мяч поверх «стенки» в ближнюю девятку, на зависть штатному исполнителю спартаковских стандартов Барко.
При равном счете по итогам первого тайма игровой перевес был скорее у хозяев, и сразу после перерыва оборона гостей обновилась за счет выхода Ву. Давление на ворота красно-белых это не снизило, и Гаджиев вполне мог вывести «Динамо» вперед. Только забил в итоге в быстрой атаке «Спартак», а Массалыга ударом в касание использовал передачу прорвавшегося по флангу Дмитриева. Игорь фактически сделал результат. Можно вспомнить, как в концовке первого тайма при счете 1:1 он в последний момент выбил мяч у готовившегося расстрелять ворота Раджаба Магомедова. А к результативному пасу Дмитриев добавил собственный гол, на скорости ускользнув от Шумахова и пробив Волка с острого угла.
Обе голевые атаки получились динамичными, чего не скажешь об изучении повтора с падением Массалыги в штрафной. Из-за проблем с оборудованием данный процесс затянулся, и, когда Инал Танашев получил возможность ознакомиться с записью, было принято решение наказать Аларкона 11-метровым. Но, похоже, пауза выбила «Спартак» из ритма. Зато Волк выдал феноменальную серию спасений: отразил удар Заболотного с точки, а потом справился с добиваниями Добродицкого и Мартинса. Момент для хит-парадов сезона!
Если бы играть оставалось чуть больше времени, подвиги голкипера могли даже возродить интригу. Однако эмоционального заряда махачкалинцам хватило лишь на не принесшую даже одного гола активность. «Спартак» выиграл группу за счет единственно возможного результата — победы в основное время. Возвращение Станковича получилось победным, но стоит ли ждать продолжения?
Хасанби Биджиев
Деян Станкович
Хазем Мастури
25′
Маркиньос
34′
Никита Массалыга
(Игорь Дмитриев)
59′
Игорь Дмитриев
68′
Антон Заболотный
84′
27
Давид Волк
3
Имадеддин Аззи
76′
24
Андрес Аларкон
85′
13
Сослан Кагермазов
22
Мохамед Аззи
38′
21
Абдулпаша Джабраилов
43
Ильяс Ахмедов
46′
4
Идар Шумахов
9
Ражаб Магомедов
57′
10
Джавад Хоссейннеджад
53
Шамиль Гаджиев
73′
98
Гаджи Будунов
19
Кирилл Зинович
88′
6
Мехди Мубарик
7
Хазем Мастури
12′
57′
25
Гамид Агаларов
1
Илья Помазун
71
Александр Добродицкий
88
Егор Гузиев
14
Илья Самошников
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
17′
35
Кристофер Мартинс
24
Никита Массалыга
4
Александр Джику
46′
3
Кристофер Ву
18
Наиль Умяров
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
46′
82
Даниил Хлусевич
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти