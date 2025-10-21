Победное возвращение Станковича. Дмитриев принес «Спартаку» первое место в группе

Это был первый момент «Спартака», ожидание которого затянулось почти на полчаса, за которые гости успели пропустить. У хозяев в атаке было чуть больше конкретики, а особой активностью выделялся Мастури. И если его попытка поразить цель ударом через себя успеха не имела, то после вроде бы банального выноса из динамовской штрафной и ошибки Гузиева тунисский легионер умчался на рандеву с голкипером почти с центра поля и изящно подсек мяч над Помазуном. Можно сказать, дал урок мастерства и хладнокровия для молодых футболистов. Украсил же первый тайм блестящий штрафной в исполнении Маркиньоса. Бразилец закрутил мяч поверх «стенки» в ближнюю девятку, на зависть штатному исполнителю спартаковских стандартов Барко.