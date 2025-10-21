Станкович — журналистам на первой пресс-конференции после дисквалификации: «Я по вам скучал весь месяц!»

— Скучал я по вам весь месяц! Когда мы прессингуем, проигрываем, появляются вопросы. Сейчас мы не прессингуем и выиграли, тоже вопрос. Много обстоятельств и в частности поле не позволяло. Это все учитывается. На сегодняшнем поле и ходить было достаточно тяжело. Условия одинаковые для всех команд. Поэтому приняли такое решение. Возможно, я удивил, в том числе и вас. Как вы сказали, прагматичным футболом. Мы добились нужного нам результата. Квалифицировались до начала матча? На поле я этого сегодня не видел. Отношение ребят было таким, будто это самая последняя важная игра. Очень доволен своей командой и ребятами.