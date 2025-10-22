Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

В формате Кубка России увидели нарушение спортивного принципа

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин подверг критике новую систему Кубка России, в которой некоторые проигравшие команды могут продолжить выступление. Его слова приводит «Советский спорт».

Источник: ФК «Салют Белгород»

«Спортивный принцип нарушается. У одних есть шансы, у других — нет. “Зенит” после поражения от ЦСКА весной в той ситуации не имел возможности никак реабилитироваться. А зачем тогда вообще все это? Вылетел, значит вылетел, никаких ещё шансов. Хотите другой турнир — сделайте как Лигу Европы», — заявил Масалитин.

Новый формат Кубка России включает в себя два параллельных турнира: Путь РПЛ для команд Российской Премьер-лиги и «Путь регионов» для клубов низших лиг, любительских и медийных команд. В Пути РПЛ команды проходят групповой этап, а в Пути регионов — систему с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Причем клубы из Пути РПЛ также опускаются в Путь регионов — как по итогам группового этапа, так и стадии плей-офф (до финала Пути РПЛ).

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в Суперфинале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.