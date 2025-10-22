В формате Кубка России увидели нарушение спортивного принципа

Новый формат Кубка России включает в себя два параллельных турнира: Путь РПЛ для команд Российской Премьер-лиги и «Путь регионов» для клубов низших лиг, любительских и медийных команд. В Пути РПЛ команды проходят групповой этап, а в Пути регионов — систему с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Причем клубы из Пути РПЛ также опускаются в Путь регионов — как по итогам группового этапа, так и стадии плей-офф (до финала Пути РПЛ).