«Спартак» и «Локомотив» сыграют в четвертьфинале Кубка России

Первые матчи в других четвертьфинальных парах пройдут 5 ноября. Встреча между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» начнется в 20:30 мск, махачкалинское «Динамо» начнет играть с московским ЦСКА в 18:15, а стартовый свисток во встрече «Оренбург» — «Краснодар» прозвучит в 16:00.