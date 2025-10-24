«Спартак» и «Локомотив» сыграют в четвертьфинале Кубка России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» и столичный «Локомотив» сыграют друг с другом в первом матче четвертьфинала Кубка России по футболу 6 ноября, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет на арене «красно-белых» и начнется в 19:30 мск.
Первые матчи в других четвертьфинальных парах пройдут 5 ноября. Встреча между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» начнется в 20:30 мск, махачкалинское «Динамо» начнет играть с московским ЦСКА в 18:15, а стартовый свисток во встрече «Оренбург» — «Краснодар» прозвучит в 16:00.