Отведайте из Кубка: Карпин против Семака и московское дерби

Что касается «Оренбурга», то он в какой-то степени преподнес небольшую сенсацию. В РПЛ дела у команды, которую в октябре возглавил Ильдар Ахметзянов, складываются не лучшим образом (11 очков и 14-е место, в зоне стыковых матчей), а вот в кубке всё было очень даже хорошо. Если, конечно, вынести за скобки разрушительные 0:6 от «Зенита» в заключительном туре. Стать первым после «Зенита» в квартете с крепкими «Рубином» и «Ахматом» — серьезное достижение для такой команды, как «Оренбург». И этот фактор наверняка замотивирует команду на то, чтобы побороться за победу в противостоянии с «Краснодаром». Тем более что 26 ноября будет еще и ответный матч. Правда, уже в Краснодаре. Так что лучше стараться создавать задел уже сейчас, пока не поздно.