Отведайте из Кубка: Карпин против Семака и московское дерби

На этой неделе Кубок России по футболу вступает в решающую стадию. Групповой этап Пути РПЛ позади, а это значит, что нас ждут матчи ¼ финала верхней сетки. Как минимум две вывески из четырех — с приставкой «топ». Подробнее о предстоящих кубковых противостояниях между командами элитного российского дивизиона — в материале «Известий».
«Оренбург» — «Краснодар»
Плей-офф Пути РПЛ начнется в Оренбурге, куда приедет действующий чемпион России. Однако этот статус еще не делает «Краснодар» однозначным фаворитом противостояния с «Оренбургом». Прошлый сезон показал, что у «быков» не так много сил на борьбу на два фронта. Да, стали впервые в своей истории стали чемпионами страны, но в Кубке России вылетели от грозненского «Ахмата» во втором этапе четвертьфинала Пути регионов (1:2).
Теперь — новый сезон и новая история. «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата и после победы в прошлом розыгрыше лиги вполне резонно может поставить себе более амбициозную цель — «золотой дубль»: выиграть и чемпионат, и национальный кубок.
Свою группу на предыдущем этапе, с московским «Динамо», «Крыльями Советов» и «Сочи», «Краснодар» выиграл. В шести матчах «быки» одержали четыре победы в основное время и еще одну — в серии пенальти.
Что касается «Оренбурга», то он в какой-то степени преподнес небольшую сенсацию. В РПЛ дела у команды, которую в октябре возглавил Ильдар Ахметзянов, складываются не лучшим образом (11 очков и 14-е место, в зоне стыковых матчей), а вот в кубке всё было очень даже хорошо. Если, конечно, вынести за скобки разрушительные 0:6 от «Зенита» в заключительном туре. Стать первым после «Зенита» в квартете с крепкими «Рубином» и «Ахматом» — серьезное достижение для такой команды, как «Оренбург». И этот фактор наверняка замотивирует команду на то, чтобы побороться за победу в противостоянии с «Краснодаром». Тем более что 26 ноября будет еще и ответный матч. Правда, уже в Краснодаре. Так что лучше стараться создавать задел уже сейчас, пока не поздно.
«Динамо» Махачкала — ЦСКА
Махачкалинцы очень хорошо провели групповой этап, набрав столько же очков (13), сколько и «Спартак», ставший первым. Позади коллектива Хасанби Биджиева остались «Ростов» и «Пари НН».
Но с соперником, конечно, динамовцам из Махачкалы не повезло. ЦСКА — действующий обладатель Кубка России, а еще и один из лидеров нынешнего розыгрыша чемпионата (второе место после 14 туров). В группе подопечные Фабио Челестини оставили позади себя «Локомотив», «Балтику» и «Акрон».
Исторически армейцы хорошо проводят кубковую кампанию, так что вылет в первом же раунде плей-офф может стать громкой сенсацией. Но кажется, что ЦСКА справится с махачкалинцами.
«Зенит» — «Динамо» Москва
Первая из двух афиш с приставкой «топ». Волею судьбы (и календаря) «Зенит» и московское «Динамо» сойдутся во второй и третий раз за месяц.
26 октября прошла «генеральная репетиция» плей-офф Кубка России в рамках чемпионата РПЛ. «Зенит» принимал «Динамо» на «Газпром Арене», пропустил первым, но потом забил дважды и довел дело до победы (2:1).
В ноябре команды встретятся еще два раза — теперь уже в Кубке России. И далеко не факт, что в этом противостоянии «Зенит» с легкостью пройдет «Динамо». Команда Валерия Карпина не очень удачно выступает в чемпионате: 17 очков после 14 туров и всего лишь восьмое место. На сезон перед командой стоит задача взять трофей. Какой — неважно. Но, учитывая нынешнее положение бело-голубых в РПЛ, складывается ощущение, что шансы взять национальный кубок у «Динамо» гораздо выше. Вот вам и мотивация пройти «Зенит». Да и самому Карпину как будто бы проще сосредоточиться на Кубке России. Провал на обоих фронтах может всерьез повлиять на дальнейшую судьбу главного тренера, совмещающего работу в клубе и сборной России.
В «Зените» тоже есть своя интрига. Матчи с «Динамо» (равно как и все оставшиеся в чемпионате игры 2025 года) могут стать судьбоносными для нападающего петербургского клуба Александра Соболева. Пока что он не особо впечатляет тренерский штаб, Сергей Семак открыто заявляет, что на сегодняшний день Соболев — не второй и даже не третий выбор на позицию центрфорварда, а в махачкалинском «Динамо» уже задумались об аренде Александра. Так что если он хочет остаться в «Зените», ему нужно доказывать свою нужность в Санкт-Петербурге здесь и сейчас.
«Спартак» — «Локомотив»
Отдельным днем в плей-офф Пути РПЛ Кубка России вынесено московское дерби «Спартак» — «Локомотив». Так сказать, «на десерт».
Не исключено, что их противостояния окажутся даже более зрелищными и эмоциональными, чем у «Зенита» с «Динамо». Обе команды точно не будут против пройти в кубке как можно дальше, чтобы побороться за победу.
И «Спартак», и «Локо» набрали в своих группах по 13 очков. Но есть нюанс. Красно-белые стали первыми, обойдя «Динамо» по личным встречам, а вот «железнодорожники» пропустили вперед соседей из ЦСКА, проиграв им оба матча.
Кому кому, а Деяну Станковичу точно надо цепляться за любой шанс, будь-то победа в национальном кубке или место в топ-3 РПЛ по итогам сезона. Его чуть ли не каждый день отправляют в отставку, поэтому каждая ошибка может стать роковой.
Команде Михаила Галактионова в этом плане чуть проще. Особого давления нет, а команда и так показывает неплохой футбол. И это с российским костяком! «Железнодорожники» еще точно навяжут борьбу «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА, но просто так от кубка точно не будут отказываться.
Не сомневаюсь, что в паре «Спартак» — «Локомотив» будет много огня. Явного фаворита в этом противостоянии нет. Тем интереснее.
Алексей Михайлов
Расписание матчей ¼ финала плей-офф Кубка России (Путь РПЛ).
- «Оренбург» — «Краснодар» (5 ноября, 16:00; ответный матч — 26 ноября).
- «Динамо» Махачкала — ЦСКА (5 ноября, 18:15; ответный матч — 26 ноября).
- «Зенит» — «Динамо» Москва (5 ноября, 20:30; ответный матч — 27 ноября).
- «Спартак» — «Локомотив» (6 ноября, 19:30; ответный матч — 26 ноября).