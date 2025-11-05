ЦСКА проиграл в первом матче ¼ финала Кубка России из-за пенальти

Футболисты московского ЦСКА в гостях проиграли махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в первом матче ¼ финала «Фонбет» — Кубка России в «пути РПЛ».
Единственный гол в компенсированное к первому тайму время (45+5) с пенальти забил Ражаб Магомедов.
Ответная игра пройдет в Москве 26 ноября.
В ¼ финала в «пути РПЛ» также сыграют «Спартак» — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» (Москва) и «Краснодар» — «Оренбург» (первый матч — 3:1).
Кубок России снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграли друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы вышли в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетела с турнира.
В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).
Хасанби Биджиев
Фабио Челестини
Ражаб Магомедов
45+5′
27
Давид Волк
3
Имадеддин Аззи
24
Андрес Аларкон
4
Идар Шумахов
9
Ражаб Магомедов
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
77
Темиркан Сундуков
27′
46′
5
Джемал Табидзе
13
Сослан Кагермазов
46′
22
Мохамед Аззи
25
Гамид Агаларов
46′
7
Хазем Мастури
74′
53
Шамиль Гаджиев
60′
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
62′
10
Джавад Хоссейннеджад
49
Владислав Тороп
52
Артем Бандикян
19
Даниэль Руис
4
Жоао Виктор
5
Родриго Вильягра
83′
8
Артем Шуманский
82′
3
Данил Круговой
46′
22
Милан Гайич
37
Энрике Кармо
73′
30
Глеб Пополитов
23
Джамалутдин Абдулкадыров
43′
46′
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
46′
10
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
39′
62′
17
Кирилл Глебов
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти