Карпин обыграл Семака впервые с мая 2019 года

«Динамо» в гостях победило «Зенит» со счетом 3:1 в первом матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

Это победа стала для главного тренера бело-голубых Валерия Карпина первой над возглавляющим петербургскую команду Сергеем Семаком за 12 матчей.

Последний раз тренер москвичей обыгрывал коллегу еще с «Ростовом» в мае 2019 года (1:0). С тех пор Семак выиграл у команд Карпина 8 встреч и трижды сыграл вничью.

Вчерашний матч стал 15-м между Семаком и Карпиным в качестве тренеров: первый выиграл 9 из них, второй — 3, еще 3 игры завершились вничью.

Зенит
1:3
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Валерий Карпин
Голы
Зенит
Педро
76′
Динамо
Иван Сергеев
53′
Ульви Бабаев
84′
Константин Тюкавин
90+3′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
66
Роман Вега
7
Александр Соболев
45+4′
33
Нино
32
Лусиано Гонду
64′
10
Максим Глушенков
17
Андрей Мостовой
46′
5
Вильмар Барриос
9
Сантос да Силва Жерсон
79′
21
Александр Ерохин
28
Нуралы Алип
64′
11
Луис Энрике
18
Ярослав Михайлов
46′
31
Густаво Мантуан
4
Юрий Горшков
64′
20
Педро
Динамо
31
Игорь Лещук
56
Леон Зайдензаль
78′
33
Иван Сергеев
2
Николас Маричаль
56′
88
Виктор Окишор
7
Дмитрий Скопинцев
90′
44
Антонио Диас Рубенс
14
Эль Мехди Маухуб
35′
17
Ульви Бабаев
13
Николя Муми Нгамале
73′
70
Константин Тюкавин
50
Александр Кутицкий
46′
6
Роберто Фернандес
55
Максим Осипенко
46′
74
Даниил Фомин
59′
10
Бителло
73′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
Зенит
Динамо
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
