«Спартак» красиво обыграл «Локомотив». Станкович поставил на Кубок?

Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
0
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
3
:
Генк
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
4
:
Янг Бойз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
2
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
АЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
6
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
1
:
Риека
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Спартак» красиво обыграл «Локомотив». Станкович поставил на Кубок?

Красно-белые сделали заявку на выход в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Источник: Спорт-Экспресс

Быстрый гол красно-белых

«Спартак» ищет нового главного тренера и стабильно качественную игру. Кажется, эти процессы уже бесконечны. Но очевидно, что Деян Станкович делает серьезную ставку на FONBET Кубок России. Только так можно было объяснить выбор состава на четвертьфинальное дерби. С первых минут в Тушине на поле были все, кого мы привыкли видеть в старте в матчах РПЛ, за исключением Максименко. В трех предыдущих встречах данной стадии такого подбора игроков не было нигде, включая не менее статусную пару «Зенит» — «Динамо». Да и у «Локомотива» ротация была чуть больше статистической погрешности.

Соответственно, высоким оказался и уровень ожиданий. И спартаковские надежды могли материализоваться в быстрый гол через 30 секунд после стартового свистка. Позиция у Маркиньоса была — лучше не придумаешь, только удар вышел не самым качественным, и Веселов отбил мяч ногой. Все-таки реализация, мягко говоря, не самая сильная сторона бразильца. Зато у Маркиньоса есть иные сильные качества, и они несколько минут спустя все-таки принесли результат. Фирменная крученая подача на голову Ливаю Гарсии, рывок которого зевнул Ньямси, и Веселов совершил чудо номер два. Но третьего сеанса вратарской магии не случилось, так как защитники не предотвратили добивание тринидадского форварда.

Великолепный Веселов

С ходу даже не вспомнить столь мощный дебют в исполнении «Спартака». Разве что против «Пари НН» в конце сентября, когда в воротах волжан мяч побывал дважды к середине первого тайма. Но, во-первых, тогда красно-белые открыли счет чуть позже (на 10-й минуте). Во-вторых, соперником был аутсайдер чемпионата, а не одна из лучших команд страны. Так что параллели получались натянутыми. Зато шансов удвоить преимущество до перерыва у хозяев было в избытке. И это не считая отмененного при помощи ВАР пенальти в ворота «Локо» (Тимофеев не играл рукой).

Спартак
3
Локомотив
1

Денисов, убрав на замахе Пруцева, заставил звенеть перекладину. Солари выводили на цель под углом к воротам, но Веселов был великолепен. Как и при попытке Барко поразить цель с дальней дистанции. На этом фоне лучший момент железнодорожников — когда после корнера в дальний угол не попал Тимофеев — смотрелся скромно. И все это очень напоминало игру команды Михаила Галактионова в последнем туре чемпионата в гостях у «Зенита». Единственного же в первом тайме попадания в створ спартаковских ворот пришлось ждать до седьмой добавленной минуты: Помазуна наконец-то заставил потрудиться исполнявший штрафной Баринов. Между тем «Локо» потерял Монтеса, которому пришлось покинуть поле после столкновения головами с Ливаем.

Спасение Помазуна

Еще две замены Михаил Галактионов провел в перерыве, и один из джокеров — Руденко — сразу отметился перспективным ударом с подбора. А в итоге «Спартак» снова забил в начале тайма — после того, как Жедсон Фернандеш зацепился за мяч в штрафной. Маркиньосу же улыбнулась удача, так как взятие ворот состоялось после двойного рикошета — от Ливая и защитника «Локо».

Красно-белые поймали кураж и не ослабляли хватку до тех пор, пока на табло не зажглись цифры 3:0. Великолепны в третьей голевой атаке были как Солари, который заложил на фланге вираж и лихо ушел от Рамиреса, так и образцово сыгравший на опережение в районе ближней штанги Маркиньос.

Только в дерби — да еще и кубковом, где есть ответный матч и учитывается разность мячей, — боком выйдет даже секундная расслабленность. А размочившему счет Батракову (аплодисменты за диагональ Лукасу Фассону и Руденко за скидку!), чтобы забить — достаточно мгновения.

Возможно, Станкович затянул с заменами, на пять перестановок в составе соперника ответил двумя своими только после пропущенного гола, который для «Локо» стал лучом надежды. Того же эпитета заслуживала игра Веселова, который при счете 3:1 не дал забить Жедсону. Тем более вскоре после фирменного удара Баринова мяч в штрафной встретился с рукой Бонгонды.

Реализуй Батраков пенальти, послевкусие спартаковской победы получилось бы другим. Однако великолепный Помазун забрал мяч намертво, повысив шансы «Спартака» на выход в полуфинал Пути РПЛ.

Однозначно — одна из лучших игр красно-белых в этом сезоне. Но хватит ли теперь сил и эмоций на воскресный матч чемпионата в Грозном?

Андрей Кузичев