«Спартак» красиво обыграл «Локомотив». Станкович поставил на Кубок?

«Спартак» ищет нового главного тренера и стабильно качественную игру. Кажется, эти процессы уже бесконечны. Но очевидно, что Деян Станкович делает серьезную ставку на FONBET Кубок России. Только так можно было объяснить выбор состава на четвертьфинальное дерби. С первых минут в Тушине на поле были все, кого мы привыкли видеть в старте в матчах РПЛ, за исключением Максименко. В трех предыдущих встречах данной стадии такого подбора игроков не было нигде, включая не менее статусную пару «Зенит» — «Динамо». Да и у «Локомотива» ротация была чуть больше статистической погрешности.