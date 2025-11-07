«Спартак» красиво обыграл «Локомотив». Станкович поставил на Кубок?

Быстрый гол красно-белых
«Спартак» ищет нового главного тренера и стабильно качественную игру. Кажется, эти процессы уже бесконечны. Но очевидно, что Деян Станкович делает серьезную ставку на FONBET Кубок России. Только так можно было объяснить выбор состава на четвертьфинальное дерби. С первых минут в Тушине на поле были все, кого мы привыкли видеть в старте в матчах РПЛ, за исключением Максименко. В трех предыдущих встречах данной стадии такого подбора игроков не было нигде, включая не менее статусную пару «Зенит» — «Динамо». Да и у «Локомотива» ротация была чуть больше статистической погрешности.
Соответственно, высоким оказался и уровень ожиданий. И спартаковские надежды могли материализоваться в быстрый гол через 30 секунд после стартового свистка. Позиция у Маркиньоса была — лучше не придумаешь, только удар вышел не самым качественным, и Веселов отбил мяч ногой. Все-таки реализация, мягко говоря, не самая сильная сторона бразильца. Зато у Маркиньоса есть иные сильные качества, и они несколько минут спустя все-таки принесли результат. Фирменная крученая подача на голову Ливаю Гарсии, рывок которого зевнул Ньямси, и Веселов совершил чудо номер два. Но третьего сеанса вратарской магии не случилось, так как защитники не предотвратили добивание тринидадского форварда.
Великолепный Веселов
С ходу даже не вспомнить столь мощный дебют в исполнении «Спартака». Разве что против «Пари НН» в конце сентября, когда в воротах волжан мяч побывал дважды к середине первого тайма. Но, во-первых, тогда красно-белые открыли счет чуть позже (на 10-й минуте). Во-вторых, соперником был аутсайдер чемпионата, а не одна из лучших команд страны. Так что параллели получались натянутыми. Зато шансов удвоить преимущество до перерыва у хозяев было в избытке. И это не считая отмененного при помощи ВАР пенальти в ворота «Локо» (Тимофеев не играл рукой).
Денисов, убрав на замахе Пруцева, заставил звенеть перекладину. Солари выводили на цель под углом к воротам, но Веселов был великолепен. Как и при попытке Барко поразить цель с дальней дистанции. На этом фоне лучший момент железнодорожников — когда после корнера в дальний угол не попал Тимофеев — смотрелся скромно. И все это очень напоминало игру команды Михаила Галактионова в последнем туре чемпионата в гостях у «Зенита». Единственного же в первом тайме попадания в створ спартаковских ворот пришлось ждать до седьмой добавленной минуты: Помазуна наконец-то заставил потрудиться исполнявший штрафной Баринов. Между тем «Локо» потерял Монтеса, которому пришлось покинуть поле после столкновения головами с Ливаем.
Спасение Помазуна
Еще две замены Михаил Галактионов провел в перерыве, и один из джокеров — Руденко — сразу отметился перспективным ударом с подбора. А в итоге «Спартак» снова забил в начале тайма — после того, как Жедсон Фернандеш зацепился за мяч в штрафной. Маркиньосу же улыбнулась удача, так как взятие ворот состоялось после двойного рикошета — от Ливая и защитника «Локо».
Красно-белые поймали кураж и не ослабляли хватку до тех пор, пока на табло не зажглись цифры 3:0. Великолепны в третьей голевой атаке были как Солари, который заложил на фланге вираж и лихо ушел от Рамиреса, так и образцово сыгравший на опережение в районе ближней штанги Маркиньос.
Только в дерби — да еще и кубковом, где есть ответный матч и учитывается разность мячей, — боком выйдет даже секундная расслабленность. А размочившему счет Батракову (аплодисменты за диагональ Лукасу Фассону и Руденко за скидку!), чтобы забить — достаточно мгновения.
Возможно, Станкович затянул с заменами, на пять перестановок в составе соперника ответил двумя своими только после пропущенного гола, который для «Локо» стал лучом надежды. Того же эпитета заслуживала игра Веселова, который при счете 3:1 не дал забить Жедсону. Тем более вскоре после фирменного удара Баринова мяч в штрафной встретился с рукой Бонгонды.
Реализуй Батраков пенальти, послевкусие спартаковской победы получилось бы другим. Однако великолепный Помазун забрал мяч намертво, повысив шансы «Спартака» на выход в полуфинал Пути РПЛ.
Однозначно — одна из лучших игр красно-белых в этом сезоне. Но хватит ли теперь сил и эмоций на воскресный матч чемпионата в Грозном?
Андрей Кузичев