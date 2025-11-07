«Я устал от происходящего и хочу домой. Решение — за “Спартаком”. Станкович — после победы над “Локо”

Батраков — наш пенальтист. Сегодняшний промах на это не повлияет
— Сегодня отлично сыграл Веселов, спас «Локомотив» от разгрома. Способен ли он так действовать постоянно? — первый вопрос Михаилу Галактионову.
— Игровые качества вратарей и полевых игроков мы видим ежедневно. Решение выпустить Веселова сегодня — как раз реакция на это. В чемпионате номер один — Митрюшкин. Считаю, у нас достаточно ровная конкурентная среда в лице Антона, Лантратова и Веселова.
— Почему решили выпустить Рамиреса?
— Были нюансы по Фассону. Есть моменты по здоровью у Погостнова. Поэтому решили выпустить Рамиреса.
— С чем связано плохое начало первого тайма? Какова была цель на игру?
— Цель — добиться положительного результата, выиграть. Состав был приближен к основному. Мы ждали агрессивной игры «Спартака». Дома они всегда прессингуют. Важно было не терять мяч и быстро его двигать. Как только игра немного выровнялась, у нас появились подходы. Поэтому приняли решение добавить в скорости и выпустить в атаку не столь фактурных, но более скоростных футболистов во втором тайме.
— Есть ли у команды небольшой спад после побед над сильными соперниками?
— Надо разделять эти моменты. Матч с «Зенитом» не был плохим по качеству игры. Плюс, не сочтите за оправдание, у нас есть ряд проблем с травмами. Хотелось бы иметь более сбалансированный состав.
— Сегодняшняя замена Бакаева связана с его желтой карточкой?
— Тут совокупность: и карточка с фолом, который он сразу совершил, — мог получить вторую [карточку]. И желание выпустить других игроков для того, чтобы оживить атаку.
— Насколько серьезная травма у Монтеса?
— Надеюсь, сотрясения удалось избежать. Есть большая гематома. У нас два дня, чтобы привести его в надлежащее состояние. Дали команду всем заниматься этим вопросом.
— Батраков не забил 11-метровый — это повлияет на его статус штатного пенальтиста?
— Нет, он наш пенальтист. Одна осечка на это не повлияет. Все надо делать вовремя, и промахиваться с точки — тоже. Только слова поддержки нашему молодому футболисту. Нужно сделать выводы из этой ситуации и идти дальше.
Игроки не заслуживают негатива, который творится вокруг нас!
После Галактионова к журналистам вышел Деян Станкович. И сразу обратился к залу:
— Сегодня — без вопросов. Я буду говорить. Постарайтесь меня понять. Я не ухожу в отставку, — начал главный тренер «Спартака». — Я очень устал от происходящего. От того, что вокруг говорят обо мне. Я очень хочу домой, к своей жене и дочке. Это сильно влияет на всех, кто работает в клубе, кто играет в команде. Ребята этого не заслуживают. Того негатива, который творится вокруг нас. Я готов к любому решению. Я тут, в Москве. Случится это завтра или послезавтра, решение — за клубом.
Артем Калинин