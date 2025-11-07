«Я устал от происходящего и хочу домой. Решение — за “Спартаком”. Станкович — после победы над “Локо”

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
0
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
3
:
Генк
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
4
:
Янг Бойз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
2
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
АЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
6
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
1
:
Риека
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Я устал от происходящего и хочу домой. Решение — за “Спартаком”. Станкович — после победы над “Локо”

Пресс-конференция после кубкового дерби.

Источник: Спорт-Экспресс

Батраков — наш пенальтист. Сегодняшний промах на это не повлияет

— Сегодня отлично сыграл Веселов, спас «Локомотив» от разгрома. Способен ли он так действовать постоянно? — первый вопрос Михаилу Галактионову.

— Игровые качества вратарей и полевых игроков мы видим ежедневно. Решение выпустить Веселова сегодня — как раз реакция на это. В чемпионате номер один — Митрюшкин. Считаю, у нас достаточно ровная конкурентная среда в лице Антона, Лантратова и Веселова.

— Почему решили выпустить Рамиреса?

— Были нюансы по Фассону. Есть моменты по здоровью у Погостнова. Поэтому решили выпустить Рамиреса.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь РПЛ. Плей-офф, 6.11.2025, 19:30
Спартак
3
Локомотив
1

— С чем связано плохое начало первого тайма? Какова была цель на игру?

— Цель — добиться положительного результата, выиграть. Состав был приближен к основному. Мы ждали агрессивной игры «Спартака». Дома они всегда прессингуют. Важно было не терять мяч и быстро его двигать. Как только игра немного выровнялась, у нас появились подходы. Поэтому приняли решение добавить в скорости и выпустить в атаку не столь фактурных, но более скоростных футболистов во втором тайме.

— Есть ли у команды небольшой спад после побед над сильными соперниками?

— Надо разделять эти моменты. Матч с «Зенитом» не был плохим по качеству игры. Плюс, не сочтите за оправдание, у нас есть ряд проблем с травмами. Хотелось бы иметь более сбалансированный состав.

— Сегодняшняя замена Бакаева связана с его желтой карточкой?

— Тут совокупность: и карточка с фолом, который он сразу совершил, — мог получить вторую [карточку]. И желание выпустить других игроков для того, чтобы оживить атаку.

— Насколько серьезная травма у Монтеса?

— Надеюсь, сотрясения удалось избежать. Есть большая гематома. У нас два дня, чтобы привести его в надлежащее состояние. Дали команду всем заниматься этим вопросом.

— Батраков не забил 11-метровый — это повлияет на его статус штатного пенальтиста?

— Нет, он наш пенальтист. Одна осечка на это не повлияет. Все надо делать вовремя, и промахиваться с точки — тоже. Только слова поддержки нашему молодому футболисту. Нужно сделать выводы из этой ситуации и идти дальше.

Игроки не заслуживают негатива, который творится вокруг нас!

После Галактионова к журналистам вышел Деян Станкович. И сразу обратился к залу:

— Сегодня — без вопросов. Я буду говорить. Постарайтесь меня понять. Я не ухожу в отставку, — начал главный тренер «Спартака». — Я очень устал от происходящего. От того, что вокруг говорят обо мне. Я очень хочу домой, к своей жене и дочке. Это сильно влияет на всех, кто работает в клубе, кто играет в команде. Ребята этого не заслуживают. Того негатива, который творится вокруг нас. Я готов к любому решению. Я тут, в Москве. Случится это завтра или послезавтра, решение — за клубом.

Артем Калинин