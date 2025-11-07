Ричмонд
Вратарь «Локомотива» раскаялся из-за трех пропущенных мячей от «Спартака»

Вратарь «Локомотива» Даниил Веселов принес извинения болельщикам после поражения от «Спартака» в первом матче четвертьфинала Кубка России. Его слова передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Извиняемся перед болельщиками. Есть второй матч. Три пропустили, но это очень много. Если бы мы сыграли “на ноль”, то был бы другой разговор. На гостевом стадионе играли как дома», — высказался Веселов, пообещав разобрать с тренерами пропущенные мячи.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотив» в четвертьфинале пути Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Спартак
3:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
6.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Ливай Гарсия
4′
Лукас Фассон
49′
Маркиньос
55′
Локомотив
Алексей Батраков
67′
Нереализованные пенальти
Локомотив
Алексей Батраков
81′
Составы команд
Спартак
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
90′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
90′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
73′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
60′
73′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
85′
2
Олег Рябчук
Локомотив
16
Даниил Веселов
45
Александр Сильянов
2
Кристиан Рамирес
6
Дмитрий Баринов
26′
5
Жерзино Ньямси
83
Алексей Батраков
7
Зелимхан Бакаев
45′
60′
14
Никита Салтыков
23
Сесар Монтес
30′
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
60′
99
Руслан Мялковский
94
Артем Тимофеев
13′
46′
93
Артем Карпукас
27
Николай Комличенко
46′
19
Александр Руденко
88′
Статистика
Спартак
Локомотив
Желтые карточки
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти