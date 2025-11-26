Ричмонд
ЦСКА вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России по футболу

Армейцы в ответном матче в серии пенальти обыграли махачкалинское «Динамо», проиграв первую встречу.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА в серии пенальти победили махачкалинское «Динамо» и вышли в полуфинал «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Первый матч завершился победой команды из Дагестана со счетом 1:0, ответную встречу выиграл ЦСКА — 2:1. В серии пенальти армейцы оказались сильнее со счетом 5:4.

В основное время счет открыл игрок махачкалинского «Динамо» Андрес Аларкон (8-я минута). Он же на 68-й минуте отметился автоголом. На 90-й минуте нападающий ЦСКА Матия Попович забил второй гол армейцев.

В полуфинале «пути РПЛ» Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Махачкалинское «Динамо» во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» встретится с победителем матча между «Ростовом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

На каждой стадии плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

ЦСКА
2:1
Первый тайм: 0:1
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
26.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Хасанби Биджиев
Голы
ЦСКА
Андрес Аларкон
68′
Матия Попович
90′
Динамо Мх
Андрес Аларкон
8′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
73′
90
Матвей Лукин
4
Жоао Виктор
31
Матвей Кисляк
53′
3
Данил Круговой
46′
10
Иван Обляков
81′
17
Кирилл Глебов
64′
20
Матия Попович
7
Матеус Алвес
46′
37
Энрике Кармо
11
Тамерлан Мусаев
85′
78
Игорь Дивеев
5
Родриго Вильягра
64′
9
Алеррандро
Динамо Мх
27
Давид Волк
24
Андрес Аларкон
4
Идар Шумахов
21
Абдулпаша Джабраилов
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
3
Имадеддин Аззи
64′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
59′
13
Сослан Кагермазов
53
Шамиль Гаджиев
59′
10
Джавад Хоссейннеджад
9
Ражаб Магомедов
83′
6
Мехди Мубарик
7
Хазем Мастури
46′
11
Миро
Статистика
ЦСКА
Динамо Мх
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
6
4
Угловые
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти