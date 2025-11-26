ЦСКА вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России по футболу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА в серии пенальти победили махачкалинское «Динамо» и вышли в полуфинал «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.
Первый матч завершился победой команды из Дагестана со счетом 1:0, ответную встречу выиграл ЦСКА — 2:1. В серии пенальти армейцы оказались сильнее со счетом 5:4.
В основное время счет открыл игрок махачкалинского «Динамо» Андрес Аларкон (8-я минута). Он же на 68-й минуте отметился автоголом. На 90-й минуте нападающий ЦСКА Матия Попович забил второй гол армейцев.
В полуфинале «пути РПЛ» Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Махачкалинское «Динамо» во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» встретится с победителем матча между «Ростовом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска.
На каждой стадии плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Фабио Челестини
Хасанби Биджиев
Андрес Аларкон
68′
Матия Попович
90′
Андрес Аларкон
8′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
73′
90
Матвей Лукин
4
Жоао Виктор
31
Матвей Кисляк
53′
3
Данил Круговой
46′
10
Иван Обляков
81′
17
Кирилл Глебов
64′
20
Матия Попович
7
Матеус Алвес
46′
37
Энрике Кармо
11
Тамерлан Мусаев
85′
78
Игорь Дивеев
5
Родриго Вильягра
64′
9
Алеррандро
27
Давид Волк
24
Андрес Аларкон
4
Идар Шумахов
21
Абдулпаша Джабраилов
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
3
Имадеддин Аззи
64′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
59′
13
Сослан Кагермазов
53
Шамиль Гаджиев
59′
10
Джавад Хоссейннеджад
9
Ражаб Магомедов
83′
6
Мехди Мубарик
7
Хазем Мастури
46′
11
Миро
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти