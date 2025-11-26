Футболист «Краснодара» дисквалифицирован из-за маски Человека-паука

В ответном матче ¼ финала против «Оренбурга» на 4-й минуте футболист забил мяч и отпраздновал это, надев маску Человека-паука. Арбитр встречи Ранэль Зияков показал Кривцову желтую карточку за это действие.
Предупреждение стало для футболиста четвертым в текущем розыгрыше Кубка России, что по регламенту турнира означает автоматическую дисквалификацию на одну игру.
Матч, который проходил на стадионе «Ozon Арена», завершился со счетом 4:0 в пользу «Краснодара».
Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который в прошлом сезоне обыграл в финале «Ростов» в серии пенальти.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Никита Кривцов
4′
Джон Кордоба
57′
Жоау Батчи
71′
Жубал
85′
16
Александр Корякин
59
Артем Хмарин
17
Валентин Пальцев
23
Гаэтан Перрен
5
Жубал
6
Кевин Ленини
14
Густаво Фуртадо Сантос
63′
10
Эдуард Сперцян
8
Данила Козлов
69′
11
Жоау Батчи
67
Казбек Мукаилов
36′
46′
4
Диего Коста
3
Тормена
46′
9
Джон Кордоба
88
Никита Кривцов
5′
63′
66
Дуглас Аугусту
95
Андрей Ходанович
26
Эмил Ценов
11
Степан Оганесян
31
Георгий Зотов
44
Анри Чичинадзе
57
Евгений Болотов
18
Фахд Муфи
46′
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
46′
33
Ираклий Квеквескири
62′
37
Ду Кейрос
10′
46′
7
Эмирджан Гюрлюк
9
Максим Савельев
74′
85
Иван Игнатьев
8
Владислав Камилов
60′
20
Дмитрий Рыбчинский
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти