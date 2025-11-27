Круговой: когда на воротах такая глыба, как Акинфеев, я уверен в победе по пенальти

Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.65
П2
2.55
Футбол. Кубок России
20:30
Динамо
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.80
П2
2.22
Футбол. Лига Европы
20:45
Рома
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Астон Вилла
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Порту
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.27
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.60
П2
5.51
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.26
П2
4.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.99
П2
7.11
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.89
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.67
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.47
П2
2.24
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Хамрун Спартанс
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.00
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.44
П2
3.79
Футбол. Лига конференций
20:45
Омония
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.85
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.59
П2
4.38
Футбол. Лига конференций
20:45
Сигма
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.54
П2
2.52
Футбол. Лига конференций
20:45
Слован Бр
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
5.19
X
4.25
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.75
П2
1.81
Футбол. Лига конференций
20:45
Зриньски
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.40
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.62
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.59
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.53
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
7.32
X
5.47
П2
1.41
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.00
П2
3.42
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.72
X
3.95
П2
1.78
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.90
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.91
П2
5.11
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.60
П2
2.08
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.56
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
23:00
Брейдаблик
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
5.52
X
4.68
П2
1.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Дрита
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.25
П2
2.84
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.63
П2
4.09
Футбол. Лига конференций
23:00
Ягеллония
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.21
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.41
П2
3.64
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Шахтер
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.64
П2
1.88

Круговой: когда на воротах такая глыба, как Акинфеев, я уверен в победе по пенальти

Защитник ЦСКА Данил Круговой после игры с «Динамо» Мх в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России рассказал, что был уверен в победе в серии пенальти благодаря вратарю Игорю Акинфееву.

Источник: Metaratings.ru

Защитник ЦСКА Данил Круговой после игры с «Динамо» Мх в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России рассказал, что был уверен в победе в серии пенальти благодаря вратарю Игорю Акинфееву.

ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ (2:1) и прошёл дальше благодаря победе со счётом 5:4 в серии пенальти. В первой встрече москвичи уступили со счётом 0:1.

"Напомнил ли сейв Акинфеева в серии пенальти матч с Испанией на чемпионате мира? Нет, там чуть по-другому он отбил (улыбается). Я был полностью уверен, что мы заберём серию пенальти, особенно когда на воротах такая глыба, как Игорь Акинфеев.

Верили ли мы, что сможем отыграться с 0:2 в серии? Да, конечно, всегда надо верить до последней минуты. Когда был автогол, я на 90% был уверен, что как минимум ещё один момент в игре у нас будет, и если мы его реализуем, то пройдём дальше", — сказал Круговой Metaratings.ru.

Первый 11-метровый удар махачкалинцев в исполнении Абдулпаши Джабраилова Акинфеев отразил ногой в падении.