Круговой: когда на воротах такая глыба, как Акинфеев, я уверен в победе по пенальти

Защитник ЦСКА Данил Круговой после игры с «Динамо» Мх в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России рассказал, что был уверен в победе в серии пенальти благодаря вратарю Игорю Акинфееву.
ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ (2:1) и прошёл дальше благодаря победе со счётом 5:4 в серии пенальти. В первой встрече москвичи уступили со счётом 0:1.
"Напомнил ли сейв Акинфеева в серии пенальти матч с Испанией на чемпионате мира? Нет, там чуть по-другому он отбил (улыбается). Я был полностью уверен, что мы заберём серию пенальти, особенно когда на воротах такая глыба, как Игорь Акинфеев.
Верили ли мы, что сможем отыграться с 0:2 в серии? Да, конечно, всегда надо верить до последней минуты. Когда был автогол, я на 90% был уверен, что как минимум ещё один момент в игре у нас будет, и если мы его реализуем, то пройдём дальше", — сказал Круговой Metaratings.ru.
Первый 11-метровый удар махачкалинцев в исполнении Абдулпаши Джабраилова Акинфеев отразил ногой в падении.