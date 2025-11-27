Хавбек ЦСКА Попович: это не мой максимум, могу играть гораздо лучше

В интервью сайту Bobsoccer сербский полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА Матия Попович прокомментировал свою игру в матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо».
«Это не мой максимум. Я знаю, что могу играть гораздо лучше. Когда игровое время увеличивается, ты чувствуешь уверенность. Я всегда верю в успех моей команды. Пока матч не окончен, есть возможность все изменить. Мы так и делаем», — рассказал Попович.
26 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» «армейцы» под руководством Фабио Челестини обыграли «бело-голубых» в ответной встрече четвертьфинала верхней сетки национального Кубка (2:1 в основное время, 5:4 в серии пенальти).
19-летний серб появился на поле на 64-й минуте встречи, заменив Кирилла Глебова, и отметился забитым голом на 90+1-й минуте, сумев перевести игру в серию одиннадцатиметровых. Также Попович реализовал свою попытку с «точки».
По результатам двух встреч (первый матч закончился в пользу «Динамо» со счётом 1:0) ЦСКА вышел в полуфинал Пути РПЛ, где сыграет с «Краснодаром».
В сезоне-2025/2026 Попович провёл по три игры в РПЛ и Кубке страны, где забил один мяч и отдал два голевых паса. Контракт хавбека с командой рассчитан до конца июня 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Поповича в один миллион евро.