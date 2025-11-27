Юный талант из «Динамо»: «Меня удивило, что Карпин принял решение уйти»

17 ноября Карпин объявил об отставке из «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе со сборной России.
— Ты пробился в основу при Валерии Карпине. Насколько ты был удивлен его уходу?
— Меня удивило, что Валерий Георгиевич принял такое решение. Честно говоря, он очень многое мне дал. Я провел с ним половину сезона и за это время очень прибавил и в плане дисциплины, и в плане игры, и в плане понимания футбола. Поэтому было и удивление, и расстройство, — заявил Бабаев в интервью клубной пресс-службе.
Сегодня в 20:30 (мск) «Динамо» сыграет дома против петербургского «Зенита» в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.