«Динамо» и «Зенит» назвали составы на ответный матч ¼ финала Кубка России

«Динамо» и «Зенит» опубликовали составы на ответный матч ¼ финала Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча пройдет в четверг на домашнем стадионе «Динамо» в Москве и начнется в 20:30 мск. В первом матче столичный клуб добился выездной победы со счетом 3:1.

С первых минут за «Динамо» сыграют Андрей Лунев (вратарь), Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Максим Осипенко, Хуан Касерес, Дмитрий Скопинцев, Бителло, Даниил Фомин (капитан), Рубенс Диас, Иван Сергеев, Константин Тюкавин.

Стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом: Евгений Латышонок (вратарь), Нуралы Алип, Нино, Юрий Горшков, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос (капитан), Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Луис Энрике, Жерсон, Педро.

