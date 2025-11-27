«Динамо» проиграло «Зениту», но вышло в полуфинал Кубка России

Московское «Динамо» уступило петербургскому «Зениту» в ответном матче четвертьфинала «Фонбет» — Кубка России.
Игра в Москве завершилась со счетом 0:1.
Мяч на 29-й минуте забил Андрей Мостовой, реализовавший пенальти.
Первая встреча команд в Санкт-Петербурге 5 ноября закончилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо».
По сумме двух встреч «Динамо» вышло в полуфинал «пути РПЛ», где сыграет со «Спартаком». В другом полуфинале встретятся ЦСКА и «Краснодар».
«Зенит» вылетел в нижнюю сетку плей-офф («путь регионов»), где встретится с калининградской «Балтикой».
«Динамо» играет под руководством Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Валерия Карпина.
Ролан Гусев
Сергей Семак
Андрей Мостовой
29′
99
Андрей Лунев
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
63′
44
Антонио Диас Рубенс
2
Николас Маричаль
12′
6
Роберто Фернандес
33
Иван Сергеев
4
Хуан Хосе Касерес
46′
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
62′
88
Виктор Окишор
78′
10
Бителло
87′
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
73′
17
Ульви Бабаев
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
20
Педро
11
Луис Энрике
17
Андрей Мостовой
25
Страхиня Эракович
28
Нуралы Алип
88′
4
Юрий Горшков
77′
66
Роман Вега
9
Сантос да Силва Жерсон
87′
21
Александр Ерохин
5
Вильмар Барриос
77′
32
Лусиано Гонду
10
Максим Глушенков
63′
7
Александр Соболев
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
