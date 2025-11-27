Ричмонд
«Динамо» проиграло «Зениту», но вышло в полуфинал Кубка России

Ответная встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита», но «Динамо» прошло в полуфинал благодаря победе в первом матче (3:1). Следующим соперником команды Гусева будет «Спартак».

Источник: РИА "Новости"

Московское «Динамо» уступило петербургскому «Зениту» в ответном матче четвертьфинала «Фонбет» — Кубка России.

Игра в Москве завершилась со счетом 0:1.

Мяч на 29-й минуте забил Андрей Мостовой, реализовавший пенальти.

Первая встреча команд в Санкт-Петербурге 5 ноября закончилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо».

По сумме двух встреч «Динамо» вышло в полуфинал «пути РПЛ», где сыграет со «Спартаком». В другом полуфинале встретятся ЦСКА и «Краснодар».

«Зенит» вылетел в нижнюю сетку плей-офф («путь регионов»), где встретится с калининградской «Балтикой».

«Динамо» играет под руководством Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Валерия Карпина.

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
27.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Ролан Гусев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
63′
44
Антонио Диас Рубенс
2
Николас Маричаль
12′
6
Роберто Фернандес
33
Иван Сергеев
4
Хуан Хосе Касерес
46′
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
62′
88
Виктор Окишор
78′
10
Бителло
87′
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
73′
17
Ульви Бабаев
Зенит
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
20
Педро
11
Луис Энрике
17
Андрей Мостовой
25
Страхиня Эракович
28
Нуралы Алип
88′
4
Юрий Горшков
77′
66
Роман Вега
9
Сантос да Силва Жерсон
87′
21
Александр Ерохин
5
Вильмар Барриос
77′
32
Лусиано Гонду
10
Максим Глушенков
63′
7
Александр Соболев
Статистика
Динамо
Зенит
Желтые карточки
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
